Хорошее настроение заразительно: видеофакт

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Идешь ты такой весь взрослый и серьезный по своим делам, а тут счастье мимо проскакало.
Забавный случай попал на камеру видеонаблюдения в китайской провинции Ляонин, и моментально завирусился в соцсетях. Оно и не удивительно, ведь порой для хорошего настроения надо так мало.
Хорошего вам воскресного дня, друзья!
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. Небо голубое высоко!
. Я еще мальчишка лет пяти
. И счастье мое поет,
. И радость моя летит! "
.
А в мухосранске типа Фошаня, проживает 14 млн человек, и стоят шесть небоскрёбов по 200 метров высотой