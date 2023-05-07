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Хорошее настроение заразительно: видеофакт

Хорошее настроение заразительно: видеофакт

Автор:
07 мая 2023 11:58
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   Юмор   видео   дети   счастье   хорошее настроение   
1851
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Идешь ты такой весь взрослый и серьезный по своим делам, а тут счастье мимо проскакало.

Забавный случай попал на камеру видеонаблюдения в китайской провинции Ляонин, и моментально завирусился в соцсетях. Оно и не удивительно, ведь порой для хорошего настроения надо так мало.


Хорошего вам воскресного дня, друзья!

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Метки: Китай   Юмор   видео   дети   счастье   хорошее настроение   
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21  комментарий
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
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russger Полчаса назад
Кто-то до сих пор верит в постановочные китайские видео?
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19k
Александр 41 минуту назад
Новая зараза похоже, скоро так будем прыгать
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170
thrashbox 42 минуты назад
А из-за угла Кокорин с Мамаевым и табуреткой.
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52k
smakido 43 минуты назад
" Я бегу по скошенной траве, а надо мною
. Небо голубое высоко!
. Я еще мальчишка лет пяти
. И счастье мое поет,
. И радость моя летит! "
.
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9k
Dabus 58 минут назад
Это просто даосистский взгляд на вещи: ты это часть всего целого и сущего, как отдельная клетка в организме. И ты должен себя вести так же как и другие клетки, если в этих действиях нет вреда общему организму, и если ты видишь что в отличии от тебя этой клетке поступили какие-то новые и ценные указания.
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281
Martin Borman 59 минут назад
китай, все под камерами, да еще и с распознованием
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5k
Кистень Час назад
Ага. Случайно, перед камерой...
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91k
sapér Vodička Час назад
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9k
Павел Час назад
День прошёл не зря.
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2k
Бомбардир Час назад
Поскакал, аж трещина по дороге за ним пошла.
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9k
hairov Час назад
Позитивчик
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105k
parallax Час назад
У них даже в мухосрансках везде виднонаблюдение.
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