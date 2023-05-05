Тонкие намёки от львицы

2002
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Львица решила намекнуть льву о близости, однако царь зверей был не в настроении. Самке пришлось действовать более нагло.
Дорогая, не сегодня. Я не в настроении.
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Лев за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
При этих словах студентка Иванова ехидно смотрит на студента Петрова и спрашивает:
Профессор, я правильно услышала: до 12-ти?
Да.
Будьте добры, повторите это для студента Петрова!
Профессор:
Лев за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
Студент Петров спрашивает:
Скажите, профессор, а он эти совокупления совершает с одной львицей или с двенадцатью?
Конечно, с двенадцатью.
Будьте добры, повторите это для студентки Ивановой!