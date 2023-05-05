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Тонкие намёки от львицы

Тонкие намёки от львицы

Автор:
05 мая 2023 12:28
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   лев   львица   намёк   
2002
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Львица решила намекнуть льву о близости, однако царь зверей был не в настроении. Самке пришлось действовать более нагло.

Дорогая, не сегодня. Я не в настроении.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   лев   львица   намёк   
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15  комментариев
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2k
Alex 2 часа назад
Баба приперлась с корпоратива
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Dabus Минуту назад
Как всё близко и знакомо ....
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499
Murych 7 минут назад
Какая грива шикарная!
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25k
Сибиряк 22 минуты назад
а потом
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29k
Григорий Полчаса назад
Ну нет, слишком сложно, нам надо понятнее.
Ну нет, слишком сложно, нам надо понятнее.Посмотреть
Ну нет, слишком сложно, нам надо понятнее.
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2k
Vovan Petroff 36 минут назад
Не, ну всё понятно. Но что конкретно?
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485
Дмитрий Базурин 38 минут назад
Отвали, я играю
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46k
turyst 42 минуты назад
Лекция в институте. Профессор говорит:
Лев за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
При этих словах студентка Иванова ехидно смотрит на студента Петрова и спрашивает:
Профессор, я правильно услышала: до 12-ти?
Да.
Будьте добры, повторите это для студента Петрова!
Профессор:
Лев за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
Студент Петров спрашивает:
Скажите, профессор, а он эти совокупления совершает с одной львицей или с двенадцатью?
Конечно, с двенадцатью.
Будьте добры, повторите это для студентки Ивановой!
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5k
Михаил Час назад
Все львы козлы
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31k
АнтонПолднев Час назад
Шах и мат, бабы. Не только вы так умеете.
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14k
Alex Час назад
Лев, похоже, смотрит, как там кто-то мячик гоняет по полю )
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9k
МихА Час назад
... а кому то она уже надоела
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2k
Pioner76 2 часа назад
Первый раз вижу кота, который не хочет вдуть.
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Лев думает - "Скорей бы импотентом стать, хоть пожить для себя".
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