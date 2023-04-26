Крохотный детёныш кобры

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Недавно вылупившийся детёныш королевской кобры начинает познавать мир.
Королевская кобра, обитающая в лесах Южной и Юго-Восточной Азии, является самой крупной в мире ядовитой змеёй. Средняя длина взрослой особи составляет три-четыре метра, однако отдельные экземпляры могут достигать длины 5,7 метров.
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