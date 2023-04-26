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Крохотный детёныш кобры

Крохотный детёныш кобры

Автор:
26 апреля 2023 09:11
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   кобра   королевская кобра   яйцо   
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Недавно вылупившийся детёныш королевской кобры начинает познавать мир.

Королевская кобра, обитающая в лесах Южной и Юго-Восточной Азии, является самой крупной в мире ядовитой змеёй. Средняя длина взрослой особи составляет три-четыре метра, однако отдельные экземпляры могут достигать длины 5,7 метров.

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Метки: видео   животные   змея   кобра   королевская кобра   яйцо   
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5  комментариев
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4k
Григорий 2 часа назад
если не ошибаюсь этот червячёк - сразу смертельно опасен.
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3k
Pill 52 минуты назад
Почему сразу не сожгли?
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14k
Александр 2 часа назад
Студентка-первокурсница пришла на практику в бухгалтерию)))
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10k
BarOb 2 часа назад
Змеи сразу после вылупа злые и агрессивные
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Дмитрий

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