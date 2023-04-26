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Владелец ресторана помешал преступнику похитить девочку

Владелец ресторана помешал преступнику похитить девочку

Автор:
26 апреля 2023 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   девочка   дети   похититель   похищение   ресторан   
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Камера наблюдения, установленная на территории ресторана, запечатлела попытку похищения девочки. Бдительный владелец заведения заметил подбежавшего к ребёнку незнакомца и помешал ему.

Владелец ресторана подбежал к злоумышленнику и оттащил его от девочки.

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Метки: в мире   видео   девочка   дети   похититель   похищение   ресторан   
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9  комментариев
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4k
pinbalist Час назад
Надо было дать мужику довести удушающий до логического завершения.
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11k
zlopisec 16 минут назад
А в знак благодарности все съепались не заплатив....
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76
Л Д 36 минут назад
Похититель - отец родной?
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14k
Jearom 56 минут назад
остальные посетители спокойно пили коктейли
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10k
Игорь 56 минут назад
все очень таинственно......
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Alex Chebrikov

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