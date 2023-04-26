Владелец ресторана помешал преступнику похитить девочку

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Камера наблюдения, установленная на территории ресторана, запечатлела попытку похищения девочки. Бдительный владелец заведения заметил подбежавшего к ребёнку незнакомца и помешал ему.
Владелец ресторана подбежал к злоумышленнику и оттащил его от девочки.
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