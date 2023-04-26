"Полей меня!": программист научил растение просить пить - и получил домашнего тирана

Как часто домашние растение погибают, потому что их просто забыли полить! Этого не случится, если горшок с цветком оснастить нужными датчиками. Правда, не исключено, что при этом вы останетесь заикой, но это уже мелочи.
Программист оснастил горшок с растением датчиком влажности и динамиком. Когда уровень влаги в почве снижается, сигнал поступает на динамик - и тот выдаёт просьбу о помощи. Чем суше почва в горшке, тем громче звуки.
И не захочешь - польёшь.
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А представьте, если этот сигнал SOS прозвучит среди ночи?!
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Там плотоядное растение просило - "Накорми меня"...
"Опорожни меня!": программист научил свой мочевой пузырь просить отлить - и получил внутреннего тирана.
Программист вживил в мочевой пузырь датчик уровня жидкости и динамик. Когда уровень мочи в пузыре повышается, сигнал поступает на динамик - и тот выдаёт просьбу о помощи. Чем больше мочи в пузыре, тем громче звуки.