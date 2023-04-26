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"Полей меня!": программист научил растение просить пить - и получил домашнего тирана

"Полей меня!": программист научил растение просить пить - и получил домашнего тирана

Автор:
26 апреля 2023 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Растение   видео   датчик влажности почвы   динамик   очумелые ручки   полив   программирование   
1651
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Как часто домашние растение погибают, потому что их просто забыли полить! Этого не случится, если горшок с цветком оснастить нужными датчиками. Правда, не исключено, что при этом вы останетесь заикой, но это уже мелочи.

Программист оснастил горшок с растением датчиком влажности и динамиком. Когда уровень влаги в почве снижается, сигнал поступает на динамик - и тот выдаёт просьбу о помощи. Чем суше почва в горшке, тем громче звуки.


И не захочешь - польёшь.


А представьте, если этот сигнал SOS прозвучит среди ночи?!

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Метки: Растение   видео   датчик влажности почвы   динамик   очумелые ручки   полив   программирование   
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8  комментариев
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Вот не смотрел он советский мультик. )))
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6k
perekrestok 22 минуты назад
прикольно. Помнится лет 40 назад в одном романе кроме звуков к растению подключили датчики движения и растение могло само себе включать или отключать свет. Кажется и полив тоже. Когда это показали журналисту растение (обычный помидор) выросло в огромное дерево и занимало целый спортзал в здании. Так что этому приколисту еще есть куда расти!
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335
Konstantin Lebedev Полчаса назад
Schreibikus даже не может предположить, что программист отключит звуковое оповещение ночью (и днём, когда программист пьёт пиво, и в праздники, и когда тёща приедет)?
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Старый фильм "Магазинчик ужасов" напомнило.
Там плотоядное растение просило - "Накорми меня"...
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59k
pynh 39 минут назад
такой себе программист
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10k
Михаил 40 минут назад
о как заковыристо можно описать подключение датчика влажности к ардуинке)
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48k
Андрей 2 часа назад
У меня есть ещё куча идей для этого програмёра. Например:
"Опорожни меня!": программист научил свой мочевой пузырь просить отлить - и получил внутреннего тирана.
Программист вживил в мочевой пузырь датчик уровня жидкости и динамик. Когда уровень мочи в пузыре повышается, сигнал поступает на динамик - и тот выдаёт просьбу о помощи. Чем больше мочи в пузыре, тем громче звуки.
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Schreibikus

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