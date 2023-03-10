Пушистые пакостники высшей категории

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Жизнь кажется вам скучной и однообразной? Тогда заведите кошку или кота! Эти проказники точно сделают её веселее. Герои ролика продемонстрируют, с чем вам предстоит столкнуться.
Пушистые проказники устраивают беспорядок в домах своих хозяев.
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