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Сообщество Без кота и жизнь не та 1529 постов • 461 подписчик подписаться
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Пушистые пакостники высшей категории

Пушистые пакостники высшей категории

Автор:
10 марта 2023 10:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   Питомцы   Юмор   видео   коты   подборка   
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Жизнь кажется вам скучной и однообразной? Тогда заведите кошку или кота! Эти проказники точно сделают её веселее. Герои ролика продемонстрируют, с чем вам предстоит столкнуться.

Пушистые проказники устраивают беспорядок в домах своих хозяев.


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Метки: Курьезы   Питомцы   Юмор   видео   коты   подборка   
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1  комментарий
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492
Куруш 14 минут назад
Но вот за это их и любят)
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Dobriy drug

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