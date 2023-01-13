Высокие отношения: мужчина и женщина бьют друг друга гитарой по голове

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На что только не идут некоторые люди, ради популярности в сети и лёгких денег. Например, эта парочка стримеров решила разбить гитару о голову.
Парочка пытается разбить о голову гитару в прямом эфире. Сделано это, скорее всего, за донат.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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И скажите им, что во всяких шоу и фильмах используют специальные гитары, которые от любого плевка рассыпаются.
Взяли бы лучше электрогитару из массива красного дерева или клёна
Тогда бы мужик уже после первого удара на нары сел...