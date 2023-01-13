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Высокие отношения: мужчина и женщина бьют друг друга гитарой по голове

Высокие отношения: мужчина и женщина бьют друг друга гитарой по голове

Автор:
13 января 2023 14:00
Метки: видео   гитара   прямой эфир   слабоумие и отвага   стрим   стримеры   чудаки   
1080
1
1
На что только не идут некоторые люди, ради популярности в сети и лёгких денег. Например, эта парочка стримеров решила разбить гитару о голову.
Парочка пытается разбить о голову гитару в прямом эфире. Сделано это, скорее всего, за донат.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   гитара   прямой эфир   слабоумие и отвага   стрим   стримеры   чудаки   
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28  комментариев
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17k
Александр 2 часа назад
Высокие отношения: мужчина и женщина бьют друг друга гитарой по головеПосмотреть
Высокие отношения: мужчина и женщина бьют друг друга гитарой по голове
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4k
Вячеслав 8 минут назад
Могли бы сношаться на камеру и бить в это время друг друга гитарой. Было бы оригинально и доната больше получили бы.
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437
trancer001 12 минут назад
Жалкая постановка от жалких людишек
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698
Nik Nik 19 минут назад
Есть кто ни-будь рядом ? Дайте им контрабас. Чтобы закрыть эту тему раз и навсегда.....
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7k
Роман 22 минуты назад
А они наверное еще и детей `воспитывают`.
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7k
Роман 23 минуты назад
Какое нафиг сотрясение, там же пусто.
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8k
Serjio 23 минуты назад
Какие креативные алкаши
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3k
Вячеслав 24 минуты назад
Биба и Боба два долбе.б.а
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Тот момент, когда мужик бил аккуратно, чтобы череп не проломить, а дама долбанула со всей силы )))
И скажите им, что во всяких шоу и фильмах используют специальные гитары, которые от любого плевка рассыпаются.
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5k
livaneth Полчаса назад
Два дебила - это сила!
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27k
Ваня Полчаса назад
за гитару на костер обоих!!!
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450
Exciter Полчаса назад
Надо было електрогитарой. Желательно басухой, чтобы наверняка!
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4k
vasilykopkov 44 минуты назад
Вот понасмотрятся говнофильмов, а потом думают, что гитара из картона сделана.
Взяли бы лучше электрогитару из массива красного дерева или клёна
Тогда бы мужик уже после первого удара на нары сел...
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1k
Миша 45 минут назад
Я бы помог бить им головы, но гитару жалко, лучше сковородой.
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36
Oblomingo88 53 минуты назад
Я, они за донаты и в жопу дадут
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−10
совесть сулдопарова 54 минуты назад
вот такие "товарищи" голосуют за путина, единую росию, потдерживают сво
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36
Oblomingo88 совесть сулдопарова 53 минуты назад
Чей Крым?
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18k
alexis 55 минут назад
Раньше это называлось сделать испанский воротник.
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Говно вилкой не пробовали хлебать за донат?
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659
Kra Час назад
на хлеб с маслом "наработали", судя по всему )
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4k
Stas Час назад
читаю/слышу слово донат и сразу блевать хочется, не говоря уже о каких-то поступках подобных
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3k
pinbalist 2 часа назад
В голове тоже жир?
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