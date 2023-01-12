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Метатель ножей и испуганная ассистентка

Метатель ножей и испуганная ассистентка

Автор:
12 января 2023 10:29
Метки: Девушка   Реакция   ассистентка   видео   люди   метатель ножей   
1156
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1
Девушка не слишком доверяет своему коллеге по работе. Она дергается в момент броска и явно хочет, чтобы всё поскорее закончилось.
Ассистентка опасается метателя ножей. Похоже, ещё не сработались.

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Метки: Девушка   Реакция   ассистентка   видео   люди   метатель ножей   
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14  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад
Просто она уже далеко не первая у этого метателя. И знает предшественниц...
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14k
banzai7 Полчаса назад
Она вчера нанялась на работу "просто на сцене постоять".
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1k
Lenusya Полчаса назад
не очень хорошо видно, но мне кажется если бы она не увернулась, то пятый нож ей в бок прилетел
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569k
АРОН 51 минуту назад
Не попал. Мазила.
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31k
Игорь Час назад
"Похоже, ещё не сработались."
Да всё они сработались, просто она вчера очередной распил мозга ему затеяла на тему "а почему ты мне даришь так мало подарков?"
Тут то и подумалось - может зря я его нервировала?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А это, часом, не элемент шоу для пущей остроты?
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16k
Delhana 2 часа назад
У этой сочной девки хорошие задатки воина. Она видит направление броска и успевает дернутся в правильную сторону. А вот метатель откровенно слаб, если сочная девка влегкую видит куда он метит.
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35
Oblomingo88 2 часа назад
Да уж, с такими нервами ей в шоу делать нечего
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