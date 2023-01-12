Метатель ножей и испуганная ассистентка

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Девушка не слишком доверяет своему коллеге по работе. Она дергается в момент броска и явно хочет, чтобы всё поскорее закончилось.
Ассистентка опасается метателя ножей. Похоже, ещё не сработались.
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Метки: Девушка Реакция ассистентка видео люди метатель ножей
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Да всё они сработались, просто она вчера очередной распил мозга ему затеяла на тему "а почему ты мне даришь так мало подарков?"
Тут то и подумалось - может зря я его нервировала?