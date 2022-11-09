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Пернатый фанат певицы Рианны

Пернатый фанат певицы Рианны

Автор:
09 ноября 2022 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   животные   попугай   птицы   рианна   эминем   
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Талантливый попугай решил спеть песню «The Monster», исполняемую рэпером Эминемом совместно с певицей Рианной. Попугай решил спеть соло Рианны, после чего в сети его окрестили фанатом певицы.

Большой поклонник творчества Рианны

Попугай спел часть песни и был очень доволен собой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   видео   животные   попугай   птицы   рианна   эминем   
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3  комментария
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Такой говняной рекламы песни рианны еще не было.
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118
skazz Квантовый переход 37 минут назад
Таких злых, тупых, бездарных и в целом говняных комментов, как и их авторов, тоже.
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1k
ChePaev 2 часа назад
Well thats nothing!!
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