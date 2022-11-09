Пернатый фанат певицы Рианны

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Талантливый попугай решил спеть песню «The Monster», исполняемую рэпером Эминемом совместно с певицей Рианной. Попугай решил спеть соло Рианны, после чего в сети его окрестили фанатом певицы.
Большой поклонник творчества Рианны
Попугай спел часть песни и был очень доволен собой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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