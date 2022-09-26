FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12815 постов • 1356 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Очень вместительные щёки хомяка

Очень вместительные щёки хомяка

Автор:
26 сентября 2022 13:11
Сообщество : Животные
Метки: Еда   видео   животные   прикол   хомяк   щёки   
660
1
1
Женщина решила узнать, сколько моркови поместится во рту у её хомяка. Запасливый грызун воспользовался подарком судьбы и как следует набил щёки.
Коротко о том, насколько вместительными могут быть щёки хомяка.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Еда   видео   животные   прикол   хомяк   щёки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
992
ChePaev 3 часа назад
Был такой в детстве, тоже удивлял постоянно, как столько в его щеки влезало, казалось что весь хомяк состоит из одних больших щек). Прикалывались детьми помню с куском сливочного масла, когда хомяк его клал за щеку и оно потом начинало там таять и литься через рот, а хомяк понять не может че за хня, пытается назад его затолкать)). Вообще помню в детстве у меня хомяк был героический: он и в паровозе по рельсам ездил из комнаты в комнату, и тюрьму ему я из кубиков строил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
274
Kra 51 минуту назад
Зато с запасом! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
763
Ольга Кирина Час назад
Эксперимент лопнет ли хомяк от жадности или растянется?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

935633



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»
Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»
Набирающие популярность в сообществах
Зачем советские и российские кинематографисты прибегают к переозвучке?
Зачем советские и российские кинематографисты прибегают к переозвучке?
Абрамович помог освободить пленных британских наёмников и подарил им айфоны
Абрамович помог освободить пленных британских наёмников и подарил им айфоны
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#мобилизация#картинки#фото#новости#сатира#прикол#в мире#кино#сми#Ynews
#Юмор#подборка#фотографии#история#факты#интересное#gif#Китай#СССР#Интересные
#интересно#животные#люди#Россия#Разное#Приколы#Казахстан#мнение#беспилотники#страна
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Хозяйка не захотела делиться с котом лакомством Хозяйка не захотела делиться с котом лакомством Проворная утка объедает кошку Проворная утка объедает кошку Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля Кот жадно грызёт свежий огурец Кот жадно грызёт свежий огурец Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка

На что жалуетесь?

Вернуться