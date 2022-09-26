Очень вместительные щёки хомяка

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Женщина решила узнать, сколько моркови поместится во рту у её хомяка. Запасливый грызун воспользовался подарком судьбы и как следует набил щёки.
Коротко о том, насколько вместительными могут быть щёки хомяка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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