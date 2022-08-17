Коротко о любви итальянцев к жестикуляции

2021
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Итальянцы являются одной из самых жестикулирующих наций в мире. Благодаря данному ролику можно лишний раз в этом убедиться.
Отдельного внимания в видео заслуживает девушка, разговаривающая по телефону.
Поговаривают, что даже спящий итальянец умудряется отгонять от себя комаров.
Поговаривают, что даже спящий итальянец умудряется отгонять от себя комаров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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так же есть мнение, что чем хуже развита речь, тем больше жестов в разговоре - что не обязательно связано с интеллектом.
в любом случае - чем больше жестов тем "дальше от человека"