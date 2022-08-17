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Коротко о любви итальянцев к жестикуляции

Коротко о любви итальянцев к жестикуляции

Автор:
17 августа 2022 09:31
Метки: Юмор   видео   жестикуляции   италия   итальянцы   прикол   
2021
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Итальянцы являются одной из самых жестикулирующих наций в мире. Благодаря данному ролику можно лишний раз в этом убедиться.
Отдельного внимания в видео заслуживает девушка, разговаривающая по телефону.

Поговаривают, что даже спящий итальянец умудряется отгонять от себя комаров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   жестикуляции   италия   итальянцы   прикол   
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11  комментариев
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19k
nobody® 52 минуты назад
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282
стеклоВАТА 10 минут назад
есть мнение, что чем ниже интеллект тем больше жестов в разговоре.
так же есть мнение, что чем хуже развита речь, тем больше жестов в разговоре - что не обязательно связано с интеллектом.
в любом случае - чем больше жестов тем "дальше от человека"
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439
Александр Зотов 41 минуту назад
не так давно узнал, что знаменитый жест (пальцы "горстью", который в начале ролика полицейский мужику показывает) означает "плохо"
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8k
Шамсуддин 53 минуты назад
вспомнил анекдот про грузина с двумя арбузами ... А Я ОТ КУДА ЗНАЮ?
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22k
Егор Час назад
Была тут на фишках статья недавно про латинский язык и в обсуждении касались большого количества диалектов современного итальянского языка и их сильных различий. Прозвучала версия, что жестикуляция - выработанный столетиями способ междиалектного общения.
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−74
Киргуда 2 часа назад
С удивлением понял, шо я таки тоже итальянец.
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439
Александр Зотов Sasa 42 минуты назад
Жора Итальянець с пересыпи
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