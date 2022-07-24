Когда тебе подарили лежак, а ты жадина

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Хозяева подарили одному собакену новую лежанку, и он отказался делить ее с лохматым братом, несмотря на все его уговоры.
Нужна именно та лежанка, которая уже занята. Другая не нужна)
Источник:
АНТИФИШКИ
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напомнило старые времена:
сначала "ты видак купил? давай посмотрим!", потом "ты машину купил? поехали покатаемся!"
пля... ну поехали! покатаемся!! и жену с собой бери. - а это зачем? - а по..бёмся!