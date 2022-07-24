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Когда тебе подарили лежак, а ты жадина

Когда тебе подарили лежак, а ты жадина

Автор:
24 июля 2022 09:45
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забавно   лежак   милота   собака   фото   
543
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Хозяева подарили одному собакену новую лежанку, и он отказался делить ее с лохматым братом, несмотря на все его уговоры.

Нужна именно та лежанка, которая уже занята. Другая не нужна)

Источник:

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Метки: видео   животные   забавно   лежак   милота   собака   фото   
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3  комментария
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5k
heta 20 минут назад
Какие же они выразительные, эти хаски!
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5k
hhwost 21 минуту назад
- тебе лежак подарили? давай полежим! пля... да, мне лежак подарили! МНЕ, не НАМ!
напомнило старые времена:
сначала "ты видак купил? давай посмотрим!", потом "ты машину купил? поехали покатаемся!"
пля... ну поехали! покатаемся!! и жену с собой бери. - а это зачем? - а по..бёмся!
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4k
leto2016 22 минуты назад
Пёсики
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