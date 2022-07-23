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Загадочная анапская гиря

Загадочная анапская гиря

Автор:
23 июля 2022 08:44
Сообщество : Мошенничество
Метки: анапа   видео   гиря   люди   обман   рынок   фото   фрукты   
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Анапчанин Николай Грек имеет гирю. Обычную такую, из чугунины. Весом — 1000 граммов по международной системе единиц. Но вот какое чудо: на весах многих продавцов в Анапе она вдруг тяжелеет и масса её порой достигает аж 1390 граммов!

Такие чудеса Николай, конечно же, записывает, а видео показывает в интернете, чтобы разобраться, наконец, что же в Анапе не так с гравитацией, почему Анапский килограмм такой непостоянный и отчего туристы уезжают, похудев не только телом, но и кошельком.

Источник:

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Метки: анапа   видео   гиря   люди   обман   рынок   фото   фрукты   
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18  комментариев
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58k
doker 2 часа назад
Просто тарирование на Плюке делали.

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139
Александр Поляков 2 минуты назад
черножопые. ничего нового. не покупайте ничего у черножопой гниды.
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29k
Кот Баюн 14 минут назад
а еще у кого не спроси, у всех клубника, черешня - домашние, а по факту говно тепличное, сам в июне ездил, врут прямо в глаза.
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409
Просто чувак в интернете 14 минут назад
И все сука черножопые. Им в радость русского обмануть. Гнать эту мразоту [мат] в шею.
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12k
gnyS i 16 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Артур 23 минуты назад
Так было всегда на рынках во все времена
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70k
Viktor Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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88k
Дмитрий Полчаса назад
И так цены бешеные , так ещё обвешивают гады.
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618
Alex Час назад
У торгашей, в особенности с Юга, в крови [мат]**ть, обмануть, кинуть ближнего. Мерзкие люди.
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4k
Горожанин Час назад
Вы не понимаете! Это самые идейные и продвинутые люди. За либеральную идею правильного мирового порядка борются - за доход. Доход - единственный обективный смысл существования современного свободного человека. Чем выше доход - тем возвышеннее человек. Таких либералов на рынках уважать нужно. За своё борются - за свою личную свободную, либеральную, как продвинуто сейчас говорить - атомизацию. Такие глубокие ценности понимать нужно.
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17k
Олег Час назад
Государство, с целью поддержки бизнеса, отменило все плановые проверки. Т.е. ни пожарный, ни санитарный надзоры не придут. Не придут с поверкой мер и весов, не придут с проверкой деклараций... вот коммерсанты и наглеют. А такой нужный план по проверкам исполняется на бюджетниках.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Красота спасет мир!
Торгаши его погубят!
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618
Alex Час назад
Че взять с продажных южных торгашей.
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3k
Сергей 2 часа назад
Уроды.
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