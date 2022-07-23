Загадочная анапская гиря

Анапчанин Николай Грек имеет гирю. Обычную такую, из чугунины. Весом — 1000 граммов по международной системе единиц. Но вот какое чудо: на весах многих продавцов в Анапе она вдруг тяжелеет и масса её порой достигает аж 1390 граммов!
Такие чудеса Николай, конечно же, записывает, а видео показывает в интернете, чтобы разобраться, наконец, что же в Анапе не так с гравитацией, почему Анапский килограмм такой непостоянный и отчего туристы уезжают, похудев не только телом, но и кошельком.
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АНТИФИШКИ
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