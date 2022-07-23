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Олень в общественном транспорте

Олень в общественном транспорте

Автор:
23 июля 2022 08:36
Сообщество : Животные
Метки: автобус   видео   животные   люди   олень   транспорт   фото   экзотика   
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В Норильске северный олень проехался в маршрутном автобусе. Пассажиры чуть было не поспорили из-за этого с кондуктором, которая поначалу настаивала, чтобы животное вышло.


Видео снял пассажир автобуса, его опубликовал телеграм-канал и паблик «Норильск News» («Жить в Норильске»). В переполненном автобусе шумно, кондуктор просит выйти из салона двух женщин, которые стоят с северным оленем.


Хозяйку оленя зовут Валерия Болгова, она состоит в семейно-родовой общине, которая занимается сохранением уникального самобытного наследия нганасанского народа.

Олень — это самка (их называют «важенки») по кличке Аякли, сейчас ей четыре года и три месяца.

По словам Валерии, случай в автобусе произошел на День города в Норильске, 16 июля. У общины на празднике был чум, а Аякли — постоянная участница подобных мероприятий в Норильске и Дудинке.

На автобусе они возвращались с праздника домой, рассказывает Валерия. Поначалу кондуктор действительно была против оленя в салоне, однако пассажиры встали на сторону животного. В итоге всё закончилось мирно

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автобус   видео   животные   люди   олень   транспорт   фото   экзотика   
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2  комментария
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4k
Горожанин 58 минут назад
Олень оказался не только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем...
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Viktor Полчаса назад
Ну и что тут такого, ну олень - не тигр же и не медведь!
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