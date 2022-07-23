Олень в общественном транспорте

В Норильске северный олень проехался в маршрутном автобусе. Пассажиры чуть было не поспорили из-за этого с кондуктором, которая поначалу настаивала, чтобы животное вышло.
Видео снял пассажир автобуса, его опубликовал телеграм-канал и паблик «Норильск News» («Жить в Норильске»). В переполненном автобусе шумно, кондуктор просит выйти из салона двух женщин, которые стоят с северным оленем.
Хозяйку оленя зовут Валерия Болгова, она состоит в семейно-родовой общине, которая занимается сохранением уникального самобытного наследия нганасанского народа.
Олень — это самка (их называют «важенки») по кличке Аякли, сейчас ей четыре года и три месяца.
По словам Валерии, случай в автобусе произошел на День города в Норильске, 16 июля. У общины на празднике был чум, а Аякли — постоянная участница подобных мероприятий в Норильске и Дудинке.
На автобусе они возвращались с праздника домой, рассказывает Валерия. Поначалу кондуктор действительно была против оленя в салоне, однако пассажиры встали на сторону животного. В итоге всё закончилось мирно
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АНТИФИШКИ
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