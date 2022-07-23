Олень в общественном транспорте

Видео снял пассажир автобуса, его опубликовал телеграм-канал и паблик «Норильск News» («Жить в Норильске»). В переполненном автобусе шумно, кондуктор просит выйти из салона двух женщин, которые стоят с северным оленем.





Хозяйку оленя зовут Валерия Болгова, она состоит в семейно-родовой общине, которая занимается сохранением уникального самобытного наследия нганасанского народа.



Олень — это самка (их называют «важенки») по кличке Аякли, сейчас ей четыре года и три месяца.



По словам Валерии, случай в автобусе произошел на День города в Норильске, 16 июля. У общины на празднике был чум, а Аякли — постоянная участница подобных мероприятий в Норильске и Дудинке.



На автобусе они возвращались с праздника домой, рассказывает Валерия. Поначалу кондуктор действительно была против оленя в салоне, однако пассажиры встали на сторону животного. В итоге всё закончилось мирно