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Топорных дел мастер

Топорных дел мастер

Автор:
08 июля 2022 09:59
Метки: видео   мастер   необычно   подборка   прикол   топор   
240
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1
Мужчина живёт в сельской местности и строит необычные деревянные дома. В свободное от основной работы время он мастерит различные топоры и демонстрирует их подписчикам.
Мужчина мастерит необычные топоры и показывает их в деле. Складные, тройные... каких только нет!

Источник:

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Метки: видео   мастер   необычно   подборка   прикол   топор   
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5  комментариев
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9k
arhshed 45 минут назад
Сколько клонов мастеровитого тиктокера погибли в неудачных дублях - история умалчивает.
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5k
livaneth Минуту назад
На оружие больше похоже, чем на деревенский инструмент.
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7k
Regerald 3 минуты назад
Кто колол по настоящему дрова даже колуном сразу распознает галимый видеомонтаж. Одним ударом здоровое бревно на шесть поленьев. У меня с такой насадкой даже гидравлический колун сильно напрягается.
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7k
Борис Карабанов 20 минут назад
Топорная работа?
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22k
Serg2001 Полчаса назад
Интересный фетиш... )
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