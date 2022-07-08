Топорных дел мастер

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Мужчина живёт в сельской местности и строит необычные деревянные дома. В свободное от основной работы время он мастерит различные топоры и демонстрирует их подписчикам.
Мужчина мастерит необычные топоры и показывает их в деле. Складные, тройные... каких только нет!
Источник:
АНТИФИШКИ
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