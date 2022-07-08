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Харизматичный ослик привлёк внимание женщин

Харизматичный ослик привлёк внимание женщин

Автор:
08 июля 2022 09:01
Сообщество : Животные
Метки: Улыбка   видео   вольер   животные   зоопарк   осёл   прикол   
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Туристки снимали тигра в вольере, когда их внимание привлёк внезапно появившийся у автомобиля осёл. Харизматичное животное сразило женщин наповал своей голливудской улыбкой.
Позитивный осёл и его голливудская улыбка.

Источник:

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Метки: Улыбка   видео   вольер   животные   зоопарк   осёл   прикол   
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1k
DarkSkat 2 часа назад
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babsbaberley Час назад
Не раз замечал, бабы тащатся от таких ослов.
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ГГалка Час назад
ослик прелесть) так все смеются, что и я посмеялась. и как всегда весь смак в концовке - ослик решил. что теперь они подружки и решил тоже сесть в машину) похоже он не вкусняшки выпрашивал, а просто искал компашку)
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