Харизматичный ослик привлёк внимание женщин

584
1
1
Туристки снимали тигра в вольере, когда их внимание привлёк внезапно появившийся у автомобиля осёл. Харизматичное животное сразило женщин наповал своей голливудской улыбкой.
Позитивный осёл и его голливудская улыбка.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Миссия выполнима: побег целеустремленного щенка
- В большой семье клювом не щелкай
- Сообразительный кот нашёл способ сбежать из дома
- Выпросил: осёл наказал своего обидчика
- Любвеобильная панда пытается привлечь внимание самца
Новости партнёров