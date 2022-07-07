FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12445 постов • 1324 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Неосторожный лев чуть не стал добычей бегемота

Неосторожный лев чуть не стал добычей бегемота

Автор:
07 июля 2022 12:21
Сообщество : Животные
Метки: Африка   бегемот   ботсвана   видео   гиппопотам   животные   интересно   лев   
241
1
1
На территории заповедника в Ботсване львы были вынуждены спасаться бегством от агрессивного бегемота. Цари зверей переплывали небольшой водоем, что очень не понравилось гиппопотаму, считающему это место своим.
Один из львов чудом не угодил в пасть грозному толстячку. Туристу посчастливилось запечатлеть редкие кадры погони бегемота за чужаками.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Африка   бегемот   ботсвана   видео   гиппопотам   животные   интересно   лев   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
70k
Viktor 57 минут назад
Вот тебе и царь зверей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
pinbalist 8 минут назад
Ну такого только с 12.7 выходить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Сергей 16 минут назад
Видели таких в Танзании, ух и вонь от них)) Но реально огромные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 54 минуты назад
Прикольная хрюшка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

741885



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дело об изнасиловании
Дело об изнасиловании
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
У каких стран нефть закончится быстрее всех
У каких стран нефть закончится быстрее всех
Пукан, квас и конфеты: о Чувашии и Чебоксарах
Пукан, квас и конфеты: о Чувашии и Чебоксарах
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#в мире#картинки#история#знаменитости#США#маразм#конфликт
#Юмор#интересно#люди#забавно#автомир#Россия#кино#удивительно#Ynews#аварии
#прикол#интересное#Разное#автомобили#новости#дтп#сатира#природа#подборка#дикая природа
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание Выживает сильнейший: смертельная схватка мангуста и черной мамбы Выживает сильнейший: смертельная схватка мангуста и черной мамбы Львица и леопард не поделили добычу и упали с дерева Львица и леопард не поделили добычу и упали с дерева Когда забыл покормить котика в Африке Когда забыл покормить котика в Африке Антилопа эффектно ушла от львицы Антилопа эффектно ушла от львицы Бегемот против стаи львов: кто кого боится? Бегемот против стаи львов: кто кого боится?

На что жалуетесь?

Вернуться