Неосторожный лев чуть не стал добычей бегемота

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На территории заповедника в Ботсване львы были вынуждены спасаться бегством от агрессивного бегемота. Цари зверей переплывали небольшой водоем, что очень не понравилось гиппопотаму, считающему это место своим.
Один из львов чудом не угодил в пасть грозному толстячку. Туристу посчастливилось запечатлеть редкие кадры погони бегемота за чужаками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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