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Профессиональный рукожоп за работой

Профессиональный рукожоп за работой

Автор:
06 июля 2022 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: Колун   Рукожоп   Юмор   видео   колка дров   прикол   топор   
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Тот самый момент, когда наврал в резюме и на собеседовании и тебя попросили продемонстрировать свои профессиональные навыки.
Похоже, что этим колуном бриться можно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Колун   Рукожоп   Юмор   видео   колка дров   прикол   топор   
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11  комментариев
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7k
Борис Карабанов 36 минут назад
Зачем ему острый топор подсунули вместо колуна?
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15k
Вася 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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9k
a_komolow 9 минут назад
Гоните в шею такого дровокола!
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2k
Dusser 20 минут назад
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15k
ВОВЧЕГ 23 минуты назад
Я не такой, как все, я работаю в офисЕ!
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ACU900 Полчаса назад
Когда тяжелее шариковой ручки в жизни не поднимал...
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Григорий 38 минут назад
офисный планктон в действии))
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Alex Chebrikov

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