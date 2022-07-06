Профессиональный рукожоп за работой

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Тот самый момент, когда наврал в резюме и на собеседовании и тебя попросили продемонстрировать свои профессиональные навыки.
Похоже, что этим колуном бриться можно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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