"Натурал ты или би": новая песня группы Ленинград про обезьянью оспу

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Группы Ленинград продолжает выпускать песни на злободневные темы. В этот раз композиция посвящена оспе обезьян. В свежем сверхбюджетном клипе солистка Зоя даёт европейцам советы, как не заразиться новой болезнью.
Обезьянья оспа ещё не добралась до России, а группа Ленинград уже тут как тут.
Внимание! В песне содержится большое количество ненормативной лексики.
Внимание! В песне содержится большое количество ненормативной лексики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А ведь когда-то Шнур было круто.
Все по делу
А по мне, так пусть трахаются. Хоть с тараканами. Чем больше 3,14доров, тем их будет меньше.
Главное что бы у нас это не появилось.