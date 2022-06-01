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"Натурал ты или би": новая песня группы Ленинград про обезьянью оспу

"Натурал ты или би": новая песня группы Ленинград про обезьянью оспу

Автор:
01 июня 2022 12:41
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Сергей Шнуров   Юмор   видео   группа Ленинград   клип   ленинград   обезьянья оспа   оспа   шнур   
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Группы Ленинград продолжает выпускать песни на злободневные темы. В этот раз композиция посвящена оспе обезьян. В свежем сверхбюджетном клипе солистка Зоя даёт европейцам советы, как не заразиться новой болезнью.
Обезьянья оспа ещё не добралась до России, а группа Ленинград уже тут как тут.

Внимание! В песне содержится большое количество ненормативной лексики.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   Сергей Шнуров   Юмор   видео   группа Ленинград   клип   ленинград   обезьянья оспа   оспа   шнур   
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11  комментариев
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7k
Б.Касторский Час назад
Что-то сдал Шнур. Однотипно и скучно. Хочет успеть за всем. Но уже даже не смешно, как-то грустно смотреть за кривляньями. Главное актуальная тема и побольше мата.
А ведь когда-то Шнур было круто.
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1k
Никита Сергеевич 2 минуты назад
Говно какое то...
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2k
poбт 3 минуты назад
сдала гейропка, толи раньше обезьян е*бли аж до ВИЧ, а щас всего то на оспе тормознулись...
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1k
GROMOZEKA 13 минут назад
Нуашо?
Все по делу
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4k
Андрей 17 минут назад
Без мата уже совсем слова не складываются?
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7k
Trenzel2003 19 минут назад
ИМХО.
А по мне, так пусть трахаются. Хоть с тараканами. Чем больше 3,14доров, тем их будет меньше.
Главное что бы у нас это не появилось.
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Культур-мультур! Искусство! "Народу нравится!"(с)
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1k
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Паибень как и сам Шнур в последнее время
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25k
Ваня Час назад
мда, в тираж выходит шнур...
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