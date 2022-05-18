Интересное устройство для перемещения инвалидов

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Современное устройство, которое позволяет немного улучшить и упростить жизнь неходячим людям. Приспособление поднимает и бережно переносит инвалида из одной точки помещения в другую.
Будущее всё ближе. Хочется верить, что со временем подобные устройства будут доступны каждому.
Источник:
АНТИФИШКИ
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