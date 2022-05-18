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Интересное устройство для перемещения инвалидов

Интересное устройство для перемещения инвалидов

Автор:
18 мая 2022 11:46
Метки: в мире   видео   инвалиды   интересно   люди   приспособление   устройство   
262
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Современное устройство, которое позволяет немного улучшить и упростить жизнь неходячим людям. Приспособление поднимает и бережно переносит инвалида из одной точки помещения в другую.
Будущее всё ближе. Хочется верить, что со временем подобные устройства будут доступны каждому.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   инвалиды   интересно   люди   приспособление   устройство   
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☂-❄НИНЕЛЬ❄-☂ 18 минут назад
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Fidel

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