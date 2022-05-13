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Молодожёны показали гостям на свадьбе опасный трюк с огнём

Молодожёны показали гостям на свадьбе опасный трюк с огнём

Автор:
13 мая 2022 09:16
Метки: в мире   каскадёр   люди   необычно   огонь   свадьба   трюк   
193
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Профессиональные каскадеры Гейб Джессоп и Амбир Бамбир решили сделать свой свадебный выход незабываемым. Они подожгли свою одежду и держась за руки прошли мимо гостей.
Молодые люди вместе со своими друзьями заранее подготовились к опасному трюку и его возможным последствиям. Молодожёны нанесли на кожу и волосы специальный гель против ожогов. Девушка также надела на голову парик.

Источник:

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Метки: в мире   каскадёр   люди   необычно   огонь   свадьба   трюк   
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7  комментариев
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14k
Вася 56 минут назад
нет покоя е.банутым
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578
GROMOZEKA 15 минут назад
У меня только один вопрос - Н@Х@Я?
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947
DimON 16 минут назад
насмотреться голливудского Gовна... и как дети повторяют!
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2k
vasilykopkov Полчаса назад
Волосы она все-таки подпалила...
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69k
Viktor 58 минут назад
Эффектно, но опасно.

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490
HalloFreeSpace Час назад
одно мероприятие тупей другого ...
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