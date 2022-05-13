Молодожёны показали гостям на свадьбе опасный трюк с огнём

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Профессиональные каскадеры Гейб Джессоп и Амбир Бамбир решили сделать свой свадебный выход незабываемым. Они подожгли свою одежду и держась за руки прошли мимо гостей.
Молодые люди вместе со своими друзьями заранее подготовились к опасному трюку и его возможным последствиям. Молодожёны нанесли на кожу и волосы специальный гель против ожогов. Девушка также надела на голову парик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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