Девушка с синдромом Туретта выступает перед публикой

Неунывающая девушка с синдромом Туретта выступает перед многочисленными зрителями в зале. Синдром Туретта - заболевание, которое заставляет больного непроизвольно издавать громкие звуки, выкрикивать ругательства и нервно дергаться на публике.
Неунывающая девушка с синдромом Туретта выступает перед многочисленными зрителями в зале. Синдром Туретта - заболевание, которое заставляет больного непроизвольно издавать громкие звуки, выкрикивать ругательства и нервно дергаться на публике.
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