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Девушка с синдромом Туретта выступает перед публикой

Девушка с синдромом Туретта выступает перед публикой

Автор:
05 мая 2022 14:03
Сообщество : Юмор
Метки: Ватермарк   Девушка   видео   выступление   необычно   прикол   синдром Туретта   

Неунывающая девушка с синдромом Туретта выступает перед многочисленными зрителями в зале. Синдром Туретта - заболевание, которое заставляет больного непроизвольно издавать громкие звуки, выкрикивать ругательства и нервно дергаться на публике.

Mr.Adamson

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Метки: Ватермарк   Девушка   видео   выступление   необычно   прикол   синдром Туретта   
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18  комментариев
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25k
Андрей Иванов 5 часов назад
которое заставляет больного непроизвольно издавать громкие звуки, выкрикивать ругательства и нервно дергаться на публике.

Чем это отличается от попсы и рэпа?
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4k
Timur 6 минут назад
Смешного если честно мало. С учетом того что эта болезнь может колбаснуть в любом возросте и без видимых причин.
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−39
Сигизмунд Лазаревич 14 минут назад
у нас пол страны с таким синдромом....
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10k
Дмитрий Час назад
А мне сразу Винокур вспомнился...
Ссылка youtu.be
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7k
Roman Doberman 2 часа назад
В зале народ больше орет, чем она.
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45k
dima423 2 часа назад
мне кажется она всем напи*дела что у нее синдром Туретта... так то и я БЛ*ТЬ могу сказать что у меня НА*УЙ синдром туретта
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419
Никита 3 часа назад
Аха-ха! Напомнило ->
Ссылка www.youtube.com
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4k
bumtester 3 часа назад
Все мы немного эта девочка
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8k
Летучий Мыш 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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18k
nobody® 3 часа назад
Сиськи свои прорекламировала. Весело получилось
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23k
Юрий 3 часа назад
А если на работе издавать громкие звуки, выкрикивать ругательства - это считается синдромом Туретта? Вообще,это заразно? Многие болеют....
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4k
Эль Кукуй 4 часа назад
Сразу вспомнилось из "Святые из трущоб"

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2k
Carex 4 часа назад
Я, употребив некоторое количество гороха, тоже издаю громкие звуки. Можно ли это считать одной из разновидностей синдрома Туретта? И что такое синдромом?
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18k
Карлсончек 4 часа назад
От синдрома такого отлично избавляет солдатский ремень с бляхой. Чтобы жопа была похожа на американский флаг.
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6k
SuperTroll 5 часов назад
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