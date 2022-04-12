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Девушка перепутала стопку с солью и текилой

Девушка перепутала стопку с солью и текилой (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   прикол   соль   стопка   текила   фейл   
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Желая расслабиться и настроиться на весёлый вечер девушки решили выпить по стопке текилы. Одна из девушек поспешила и схватила стопку с солью.
Не слишком внимательная девушка умудрилась перепутать стопку соли со стопкой текилы.

Источник:

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Метки: Девушка   видео   прикол   соль   стопка   текила   фейл   
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9  комментариев
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27k
Vazari 49 минут назад
Ну постанова же, причем дешевая и дурно сыгранная.
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31k
Григорий 8 минут назад
да ей уже пофиг, она в какашечку
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1k
Инквизитор РФ 12 минут назад
Тупые тиктокеры. Типа смотрит в рюмку и не видит соль.
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9k
Hunson Abadeer 13 минут назад
ипанько
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1k
Motorola 20 минут назад
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44k
Олег Полчаса назад
да нормальные у неё сиськи!
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20k
Егор 43 минуты назад
Все в рот тащит... как ребенок.
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2k
Дмитрий 55 минут назад
мало того что раззява, так ещё и глухая.
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