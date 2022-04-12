Девушка перепутала стопку с солью и текилой

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Желая расслабиться и настроиться на весёлый вечер девушки решили выпить по стопке текилы. Одна из девушек поспешила и схватила стопку с солью.
Не слишком внимательная девушка умудрилась перепутать стопку соли со стопкой текилы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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