Невнимательная девочка оставила след в истории

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В Бразилии пытавшийся защитить свежезалитый раствор мужчина не учёл фактор плохой видимости ограждающих элементов. В результате бегущая по своим делам девочка оставила след в истории.
Мягкое приземление и автограф на память. Урок на внимательность усвоен.
Источник:
АНТИФИШКИ
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