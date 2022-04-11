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Невнимательная девочка оставила след в истории

Невнимательная девочка оставила след в истории (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   неудача   падение   раствор   фейл   цемент   
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В Бразилии пытавшийся защитить свежезалитый раствор мужчина не учёл фактор плохой видимости ограждающих элементов. В результате бегущая по своим делам девочка оставила след в истории.
Мягкое приземление и автограф на память. Урок на внимательность усвоен.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   дети   неудача   падение   раствор   фейл   цемент   
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8  комментариев
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84k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Я прямо услышал, когда она встала руками развела - и крикнула [мат] [мат]!
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11k
Джон Уик 3 минуты назад
Нужно было ленты потолще и поярче их навязать. Женский пол он такой себя даже понять не могут.
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23k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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39
Евгений Валерьевич 38 минут назад
Тупая дура, что ещё сказать.
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104
bonli Час назад
наливные полы
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68k
Viktor Час назад
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