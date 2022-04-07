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Девушка показала традиционную одежду Африки

Девушка показала традиционную одежду Африки (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Африка   Культура   видео   интересно   красиво   одежда   традиция   
681
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Африка — это огромный континент с большим разнообразием наций и культур. И с каждой из этих культур приходит смесь обычаев и традиций, которые делают их уникальными.

Девушка создала коллекции нарядов, вдохновленных традиционной африканской одеждой, которую носят женщины в нескольких регионах континента.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Африка   Культура   видео   интересно   красиво   одежда   традиция   
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6  комментариев
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Комментарий удален. Причина: порнография
37k
328
Никита 4 минуты назад
Показала бы себя голую, как бонус. Там же некоторые племена голышом ходят.
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212
Liberman 17 минут назад
хохлы - эфиопы!
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1k
Walther Полчаса назад
Традиционная одежда из Африки это вот:
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Александр Кузнецов Час назад
А где Замунда и Ваканда то...
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