Девушка показала традиционную одежду Африки

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Африка — это огромный континент с большим разнообразием наций и культур. И с каждой из этих культур приходит смесь обычаев и традиций, которые делают их уникальными.
Девушка создала коллекции нарядов, вдохновленных традиционной африканской одеждой, которую носят женщины в нескольких регионах континента.
Источник:
АНТИФИШКИ
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