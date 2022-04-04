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Как выглядят некоторые клиенты тату-салонов со стороны

Как выглядят некоторые клиенты тату-салонов со стороны (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   люди   прикол   тату   тату-мастер   татуировка   татуировщик   
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Порой тату-мастерам приходится иметь дело с клиентами, которые хотят набить на своём теле довольно странные татуировки. Речь идёт о людях, желающих порадовать свою вторую половинку татуировкой с её именем.
Как тату-мастера видят клиентов, которые решают набить татуировку с именем своей второй половинки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   люди   прикол   тату   тату-мастер   татуировка   татуировщик   
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16  комментариев
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3k
Andy 2 часа назад
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Fiverknot 9 минут назад
Кажется клоун тут тот, у кого уже рука вся синяя. Наверное разонравились ему свои татушки)
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Вася 22 минуты назад
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Slonyash 42 минуты назад
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9k
Ivan 45 минут назад
Как выглядят некоторые клиенты тату-салонов со стороныПосмотреть
Как выглядят некоторые клиенты тату-салонов со стороны
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3k
salim777 59 минут назад
У приятеля сын зафигачил себе на предплечье портрет девушки с которой жил на тот момент. Батя за голову схватился:
- Сын, ты идиот что ли?! Вы даже не женаты, на фига ты из себя черновик делаешь?
Ну, понятное дело, сын запсиховал, общаться перестали даже на какое-то время. А дальше как по писаному. С девушкой расстались, татуировка вызывала недовольство у следующей девушки, пришлось искать деньги и сводить. Удаление вышло дороже чем набивка. Идиотизм какой-то короче.
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44k
dima423 Час назад
а сам то этот тату мастер не такой же?))
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Алексей 2 часа назад
А сам тату-мастер не клоун? Он ещё больший клоун. Или петух.
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Игорь 2 часа назад
Тут нужно было более собирательный заголовок писать:
"Как видят нормальные люди клиентов тату-салонов."
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