Как выглядят некоторые клиенты тату-салонов со стороны

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Порой тату-мастерам приходится иметь дело с клиентами, которые хотят набить на своём теле довольно странные татуировки. Речь идёт о людях, желающих порадовать свою вторую половинку татуировкой с её именем.
Как тату-мастера видят клиентов, которые решают набить татуировку с именем своей второй половинки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор видео люди прикол тату тату-мастер татуировка татуировщик
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- Сын, ты идиот что ли?! Вы даже не женаты, на фига ты из себя черновик делаешь?
Ну, понятное дело, сын запсиховал, общаться перестали даже на какое-то время. А дальше как по писаному. С девушкой расстались, татуировка вызывала недовольство у следующей девушки, пришлось искать деньги и сводить. Удаление вышло дороже чем набивка. Идиотизм какой-то короче.
"Как видят нормальные люди клиентов тату-салонов."