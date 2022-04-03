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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 344 поста • 288 подписчиков подписаться
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Изготовление губной помады

Изготовление губной помады (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2022 09:35
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Изготовление губной помады   Натурпродукт   видео   губная помада   интересно   помада   своими руками   сделай сам   
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Очень интересное и познавательное видео как сделать помаду своими руками.

Помада со вкусом мёда... Мммм)

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Изготовление губной помады   Натурпродукт   видео   губная помада   интересно   помада   своими руками   сделай сам   
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7  комментариев
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3k
salim777 Час назад
Очень красивый и трогательный ролик.
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50k
smakido 2 минуты назад
Все экологично и без всякой химии !
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9k
Vacony 8 минут назад
такую и целовать слаще...
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8k
Путинский Бот 21 минуту назад
8 из 10. если бы обмотал изолентой, было бы 10.
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14k
Вася Полчаса назад
с румянами прощще

Ссылка coub.com
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41k
Карандаш Час назад
Самое главное в изготовлении такой помады, чтобы руки из жопы не росли.
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