Самодельный дом на колёсах

Благодаря наличию дома на колёсах можно путешествовать в относительно комфортных условиях и останавливаться там, где захочется и когда хочется без привязки ко времени. Семейная пара показала, как можно смастерить передвижной дом самому.
Благодаря наличию дома на колёсах можно путешествовать в относительно комфортных условиях и останавливаться там, где захочется и когда хочется без привязки ко времени. Семейная пара показала, как можно смастерить передвижной дом самому.
АНТИФИШКИ
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