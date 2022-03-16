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Самодельный дом на колёсах

Самодельный дом на колёсах (1 видео)

Автор:
16 марта 2022 14:44
Сообщество : Сделай сам!
Метки: ватермарк   видео   дом на колёса   интересно   своими руками   

Благодаря наличию дома на колёсах можно путешествовать в относительно комфортных условиях и останавливаться там, где захочется и когда хочется без привязки ко времени. Семейная пара показала, как можно смастерить передвижной дом самому.

Alex Chebrikov

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Метки: ватермарк   видео   дом на колёса   интересно   своими руками   
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1  комментарий
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Шурман 10 минут назад
Сегодня на маркетплатц видел за 10 штук с минимальный пробегом и с душем и туалетом на 5 человек :) правда ему 11 лет
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