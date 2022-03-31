В Колумбии пилоты приземлили Airbus A320 с неисправным передним шасси

Рейс вылетел из Медельина 29 марта 2022 года в международный аэропорт Картахены имени Рафаэля Нуньеса. Вскоре после взлета пилоты сообщили о проблеме с передней стойкой шасси. Самолет в течение 45 минут кружил к югу от аэропорта, чтобы сжечь топливо и определить следующий шаг.



Переднее колесо шасси было заблокировано под углом 90 градусов, перпендикулярным движению вперед. Оценив ситуацию, пилоты решили вернуть самолет в Медельин и попытаться совершить посадку.



Пассажиры и экипаж благополучно эвакуировались на взлетно-посадочную полосу.