В Колумбии пилоты приземлили Airbus A320 с неисправным передним шасси

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В нескольких видеороликах, опубликованных в социальных сетях, показан момент, когда самолет Airbus A320 благополучно приземлился в аэропорту Медельин Хосе Мария Кордова в Колумбии с неисправным передним шасси.
Рейс вылетел из Медельина 29 марта 2022 года в международный аэропорт Картахены имени Рафаэля Нуньеса. Вскоре после взлета пилоты сообщили о проблеме с передней стойкой шасси. Самолет в течение 45 минут кружил к югу от аэропорта, чтобы сжечь топливо и определить следующий шаг.
Переднее колесо шасси было заблокировано под углом 90 градусов, перпендикулярным движению вперед. Оценив ситуацию, пилоты решили вернуть самолет в Медельин и попытаться совершить посадку.
Пассажиры и экипаж благополучно эвакуировались на взлетно-посадочную полосу.
Переднее колесо шасси было заблокировано под углом 90 градусов, перпендикулярным движению вперед. Оценив ситуацию, пилоты решили вернуть самолет в Медельин и попытаться совершить посадку.
Пассажиры и экипаж благополучно эвакуировались на взлетно-посадочную полосу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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