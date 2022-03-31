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В Колумбии пилоты приземлили Airbus A320 с неисправным передним шасси

В Колумбии пилоты приземлили Airbus A320 с неисправным передним шасси (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 07:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Airbus   Airbus A320   Колумбия   аварийная посадка   видео   посадка   самолет   
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В нескольких видеороликах, опубликованных в социальных сетях, показан момент, когда самолет Airbus A320 благополучно приземлился в аэропорту Медельин Хосе Мария Кордова в Колумбии с неисправным передним шасси.

Источник:

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Метки: Airbus   Airbus A320   Колумбия   аварийная посадка   видео   посадка   самолет   
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1  комментарий
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BiZ 6 минут назад
для пилотов особо никакой разницы. а вот инженерам хвала.
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