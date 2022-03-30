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Залипательная покадровая анимация из войлочной шерсти

Залипательная покадровая анимация из войлочной шерсти (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 09:59
Сообщество : Юмор
Метки: Вязаная анимация   Еда   Юмор   видео   вязание   залипательно   мультик   
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Аниматор покадровой анимации из Вашингтона снимает залипательные видео используя валяную шерсть.


Создание подобного ролика отнимает много времени, однако результат получается действительно необычным и интересным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вязаная анимация   Еда   Юмор   видео   вязание   залипательно   мультик   
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2  комментария
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Очень тёплая анимация, молодец автор идеи.
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Linusya Час назад
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