Залипательная покадровая анимация из войлочной шерсти

362
1
1
Аниматор покадровой анимации из Вашингтона снимает залипательные видео используя валяную шерсть.
Создание подобного ролика отнимает много времени, однако результат получается действительно необычным и интересным.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Необычная реакция мужчины на сюрстремминг
- Роллы "по-русски" не желаете?
- Неудачная попытка девушки открыть банку с сюрстреммингом
- Жричёдали: кулинарные "шедевры" от Катюхи
- Завтрак в постель
22
Понравилось22
Новости партнёров