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Грабитель случайно застрелил своего сообщника

Грабитель случайно застрелил своего сообщника (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 07:55
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   грабитель   неудача   перу   преступник   фейл   
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В Перу сотрудник службы доставки изучал, как добраться до очередного клиента, когда к нему подошли двое мужчин. Один из них выхватил у парня из рук телефон и забрал шлем, а второй начал угрожать пистолетом.
Возникла суматоха и один из грабителей случайно выстрелил в другого. Смертельно раненный преступник рухнул на дорогу, а его подельник поспешил скрыться. Сейчас его ищет полиция.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   грабитель   неудача   перу   преступник   фейл   
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4  комментария
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Рекламщик Полчаса назад
Он давно планировал от него избавится...
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Клёст 2 минуты назад
Наверное просто знакомый.
С друзьями дебилами, обычно, доживают только исключительные везунчик)
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3k
Frank Borman 7 минут назад
Биба и Боба - два долбо@ба.
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Fidel

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