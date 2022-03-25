Грабитель случайно застрелил своего сообщника

В Перу сотрудник службы доставки изучал, как добраться до очередного клиента, когда к нему подошли двое мужчин. Один из них выхватил у парня из рук телефон и забрал шлем, а второй начал угрожать пистолетом.

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Возникла суматоха и один из грабителей случайно выстрелил в другого. Смертельно раненный преступник рухнул на дорогу, а его подельник поспешил скрыться. Сейчас его ищет полиция.