Грабитель случайно застрелил своего сообщника

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В Перу сотрудник службы доставки изучал, как добраться до очередного клиента, когда к нему подошли двое мужчин. Один из них выхватил у парня из рук телефон и забрал шлем, а второй начал угрожать пистолетом.
Возникла суматоха и один из грабителей случайно выстрелил в другого. Смертельно раненный преступник рухнул на дорогу, а его подельник поспешил скрыться. Сейчас его ищет полиция.
Источник:
АНТИФИШКИ
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