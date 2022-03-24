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Где-то в Турции

Где-то в Турции (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 17:03
Метки: в Турции   видео   о чувстве благодарности   ученики   учитель   
670
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1
Замечательный ролик о чувстве благодарности. Это произошло перед взлетом в самолете одной из турецких авиакомпаний.

Но не важно, где это происходило, а важна благодарность учеников своему учителю.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в Турции   видео   о чувстве благодарности   ученики   учитель   
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10  комментариев
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43k
Прораб 2 часа назад
Хорошее, доброе видео. Спасибо за пост
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20k
KOSTELLO 6 минут назад
Вот еще одно видео, от которого у меня глаз мокнет

Ссылка youtu.be
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5k
Mowgley 21 минуту назад
В глаз что-то попало.. или старею
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7k
amrita 22 минуты назад
До слез.
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878
Айтжан 51 минуту назад
Блин. Соринка в глаз попала. Высшее достижение, когда ученик называет Учителем!!! Иногда встречаются преподаватели. Такое отношение дорогого стоит. Всем таких учеников.
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991
Gleb_Skameikin Час назад
Каждый год будете выкладывать, не я не против, но ведь- баян
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2k
Veprь Макар 2 часа назад
Трогательно. Как же не хватает такого отношения...
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
нет слов! молодец!!!
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