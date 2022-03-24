670
1
1
Замечательный ролик о чувстве благодарности. Это произошло перед взлетом в самолете одной из турецких авиакомпаний.
Но не важно, где это происходило, а важна благодарность учеников своему учителю.
Но не важно, где это происходило, а важна благодарность учеников своему учителю.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, учитель снимал их на телефон
- Розыгрыш учителя удался
- На уроках этого учителя лучше не спать
- Бойтесь гнева терпеливых людей!
- Химический эксперимент пошел не по плану
53
Понравилось53
Новости партнёров