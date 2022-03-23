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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 411 постов • 232 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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Простое рыбацкое счастье

Простое рыбацкое счастье (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 09:27
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   досуг   интересно   мнение   рыба   рыбалка   счастье   
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Рыбацкое счастье вовсе не в количестве пойманной рыбы. Товарищи рыбаки, согласны ли вы с этим утверждением?

Счастье в мелочах

"Дома возле телевизора этого нет".

Источник:

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Метки: видео   досуг   интересно   мнение   рыба   рыбалка   счастье   
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5  комментариев
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9k
Андрей Ма-С 50 минут назад
Очень редко получается вырваться на рыбалку, Да и если получается то обычно только с семьей, жена дети... а это как вы сами понимаете рыбалка та еще))). Но иногда все так и получается поехать одному, и вот тогда, когда заправил все снасти подкормку бросил и садишься ждать первой поклевки, я закуриваю сигарету, так не курю уже почти 10 лет но на рыбалке это обязательно. И вот этот момент кода еще нету клева ты сидишь и куришь в тишине вот это и есть настоящий момент блаженства. За все лето такие рыбалки у меня получаются может пару раз, но именно они в памяти у меня и остаются. Ну а рыба пойманная это всего лишь приятное дополнение а не основная цель рыбалки.
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1k
Froll 13 минут назад
Я вот жене тоже самое говорю:Счастье не в количестве рыбы,а она мне постоянно:Где рыба?Куда ты ходил всё лето?
Ну как ей объяснить что жара,рыба не клюёт.
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7k
Пуриц Жорж 39 минут назад
Разверни!!!
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1k
paranoik_ 48 минут назад
Скоро все мы будем только и рыбачить. Не из-за удовольствия, а по нужде, голод
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