Простое рыбацкое счастье

720
1
1
Рыбацкое счастье вовсе не в количестве пойманной рыбы. Товарищи рыбаки, согласны ли вы с этим утверждением?
Счастье в мелочах
"Дома возле телевизора этого нет".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Дайте рыбов: голодный зверёк пришел к рыбакам
- Как жители Камчатки ловили корюшку голыми руками
- Женщина выловила тунца-гиганта
- Сахалинский рыбак опустил смартфон в ледяную воду и снял косяки наваги крупным планом
- Пожилая любительница зимней рыбалки
18
Понравилось18
Новости партнёров
Ну как ей объяснить что жара,рыба не клюёт.