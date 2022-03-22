Охранник рискнул жизнью, чтобы отогнать бегемота от посетителей

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В одном из зоопарков Индии посетитель запечатлел довольно пугающее зрелище. Охранник без всякой подстраховки коллег и защиты решил прогнать бегемота, пытавшегося выбраться из вольера.
Посетители вели себя очень спокойно и не спешили покидать опасное место.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если вы когда-либо встречались в реальной жизни с реальными индусами, то не будете удивляться, что бегемот не стал жрать индуса. Кстати они (т.е. бегемоты конечно) насколько мне не изменяет память - травоядные.
Ну а когда он открывал пасть - то чуял специфическое амбре от индуса, и пасть сама захлопывалась...