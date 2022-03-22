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Охранник рискнул жизнью, чтобы отогнать бегемота от посетителей

Охранник рискнул жизнью, чтобы отогнать бегемота от посетителей (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 10:53
Сообщество : Животные
Метки: бегемот   видео   животные   зоопарк   люди   охранник   повезло   
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В одном из зоопарков Индии посетитель запечатлел довольно пугающее зрелище. Охранник без всякой подстраховки коллег и защиты решил прогнать бегемота, пытавшегося выбраться из вольера.
Посетители вели себя очень спокойно и не спешили покидать опасное место.

Источник:

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Метки: бегемот   видео   животные   зоопарк   люди   охранник   повезло   
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11  комментариев
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29k
Игорь Час назад
... Индии посетитель запечатлел довольно пугающее зрелище. Охранник без всякой подстраховки коллег и защиты
===========
Если вы когда-либо встречались в реальной жизни с реальными индусами, то не будете удивляться, что бегемот не стал жрать индуса. Кстати они (т.е. бегемоты конечно) насколько мне не изменяет память - травоядные.
Ну а когда он открывал пасть - то чуял специфическое амбре от индуса, и пасть сама захлопывалась...
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
охранник походу старый опытный камикадзе.
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2k
azuver 14 минут назад
По ходу гипапоша не первый раз пытается слинять из загона и не первый раз получает по хлебалу.
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24k
Sergey 19 минут назад
А кормить не пробовали? Бегемотик кушать хочет.
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27k
lem02 Полчаса назад
Могло быть так:
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1k
Тимур Полчаса назад
Хкрня, у нас ещё проще люди:
Ссылка m.youtube.com
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27k
Батончик Час назад
Главное бегемота не называть толстожопым. Особенно самок
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67k
Доктор Джонс Час назад
Похоже на то, что они неплохо знают друг друга...
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