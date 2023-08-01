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Спасатели вынесли котенка из горящего гаража в Дагестане

Спасатели вынесли котенка из горящего гаража в Дагестане

Автор:
01 августа 2023 09:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   МЧС   Спасение   гараж   животные   котенок   огонь   
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Огнеборцы МЧС России вынесли его из горящего гаража в Кизляре. У малыша уже начали обгорать лапки. Пожарный закрыл беззащитного котенка собой от огня и вынес на улицу.

Теперь усатый-полосатый будет жить в Пожарно-спасательной части №14, окруженный заботой и вниманием, а главное - в безопасности.


У нового Семёныча первостепенная задача — подрасти и окрепнуть.

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Метки: Видео   МЧС   Спасение   гараж   животные   котенок   огонь   
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4  комментария
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681
ZeroCross.ru 19 минут назад
бухал как-то с пожарником (потом МЧС, потом еще куда-то) и ментом (дальний сосед по дачам) и еще кто-то:

пожарник: пока мы не узнаем, что там с электропроводкой мы не лезем в хату
кто-то: хорош бл. пи-деть - пока хозяин к вам с предложением не подкатит...
мент: вообщет подсудное это дело ёбт
я: тааааак - срочно контрольный в голову - залить дно стаканов, а то высохнут...
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13k
Проктолог-иллюзионист 13 минут назад
Удачи, Семёныч!)
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