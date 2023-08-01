Спасатели вынесли котенка из горящего гаража в Дагестане

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Огнеборцы МЧС России вынесли его из горящего гаража в Кизляре. У малыша уже начали обгорать лапки. Пожарный закрыл беззащитного котенка собой от огня и вынес на улицу.
Теперь усатый-полосатый будет жить в Пожарно-спасательной части №14, окруженный заботой и вниманием, а главное - в безопасности.
У нового Семёныча первостепенная задача — подрасти и окрепнуть.
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