Обычный зимний день в России

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Тренирующиеся полуголые мужчины, зимняя лесополоса и раскачивающий ветку медведь. Да, такое лучше не показывать неподготовленным иностранцам.
Интересно, почему медведь без балалайки и горячительных напитков?
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Метки: Спорт видео животные лес медведь стереотипы тренировка
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