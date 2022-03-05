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Обычный зимний день в России

Обычный зимний день в России (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 11:45
Сообщество : Животные
Метки: Спорт   видео   животные   лес   медведь   стереотипы   тренировка   
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Тренирующиеся полуголые мужчины, зимняя лесополоса и раскачивающий ветку медведь. Да, такое лучше не показывать неподготовленным иностранцам.
Интересно, почему медведь без балалайки и горячительных напитков?

Источник:

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Метки: Спорт   видео   животные   лес   медведь   стереотипы   тренировка   

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13  комментариев
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647
Faithless 4 часа назад
Не ну а что, залы закрыли из-за коронавируса, не отказываться же от тренировок
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29k
Slonyash 10 минут назад
Ничего не обычного!
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135
Павел Кузнецов 21 минуту назад
Парню на перекладине для полноты сюжета стоило бы шапку-ушанку надеть))
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−55
Koba Stalin 2 часа назад
Возрождение Русского общества настоящих мужиков!
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−122
Tarzan 2 часа назад
обычные у_е_б_а_н_ы!
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8k
Hunson Abadeer 2 часа назад
мишка классный, но честно я бы не стал рядом с ним расхаживать... инстинкт самосохранения врубается))
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4k
Weltoff 3 часа назад
Медведь! ТЫ следующий! Беги от них!
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4k
Petr Chernyshev 3 часа назад
Почему не надо показывать иностранцам? Их что жалеть надо? Пусть смотрят, намочив подгузники.
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6k
Алексей 3 часа назад
Опять гнездо кукушки ищет.
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174
Игорь Иванов 4 часа назад
Можем повторить!
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1k
Herr Mannelig 4 часа назад
и ведь сообщество животные так подходит
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