Мальчику подарили игрушку, сшитую по его рисунку

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Родители подарили своему сыну игрушку, которую он когда-то придумал и нарисовал на листе бумаги. Счастью не было предела!
Искреннюю радость мальчика взрослые запечатлели на видео.
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Ну а чё там, две арки планка, опа - Зубило:)