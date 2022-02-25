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Мальчику подарили игрушку, сшитую по его рисунку

Мальчику подарили игрушку, сшитую по его рисунку (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 08:07
Метки: видео   дети   добро   игрушка   мальчик   подарок   
619
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Родители подарили своему сыну игрушку, которую он когда-то придумал и нарисовал на листе бумаги. Счастью не было предела!
Искреннюю радость мальчика взрослые запечатлели на видео.

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Метки: видео   дети   добро   игрушка   мальчик   подарок   
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4  комментария
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6k
Виктор Час назад
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43k
SinigamiRuuk 3 минуты назад
А автоваз клепал в 90х кузова по моим рисункам похоже:)

Ну а чё там, две арки планка, опа - Зубило:)
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9k
Маламут Уральский Полчаса назад
Не поддельное счастье.
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9k
Алексей 57 минут назад
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