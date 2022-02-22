FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11629 постов • 1299 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Озорноц пёс устроил потоп в квартире хозяев

Озорноц пёс устроил потоп в квартире хозяев (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   биде   видео   животные   потоп   пёс   собака   
89
1
1
Пёс устроил весьма неприятный сюрприз своим хозяевам. Любопытное животное включило воду в биде пока никого не было дома и затопило жилище.
Хозяйка пса не смогла сдержать эмоций. Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Реакция   биде   видео   животные   потоп   пёс   собака   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Сибиряк 50 минут назад
День биДе насяльника)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва Минуту назад
лайк псу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash 22 минуты назад
У меня коты так открыли воду и затопили дом до 1 этажа. каким то чудом на нас в суд никто не подал. а то пришлось бы ремонт оплачивать всем до первого этажа,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю Весельчаки поставили над своей собакой забавный эксперимент Весельчаки поставили над своей собакой забавный эксперимент Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин С дороги: пёс спешит на помощь другу С дороги: пёс спешит на помощь другу Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка Приступ нежности пса застал кота врасплох Приступ нежности пса застал кота врасплох
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

688566



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
2
465
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
Набирающие популярность в сообществах
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
2
31
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
Авария дня. В Омске водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП
0
6
Авария дня. В Омске водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#ватермарк#интересное#Украина#комментарии#США#Ynews#собака
#фото#животные#интересно#картинки#Приколы#дтп#путин#ДНР#автомир#аварии
#прикол#факты#люди#в мире#подборка#автомобили#СССР#ЛНР#Реакция#дети

На что жалуетесь?

Вернуться