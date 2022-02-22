Озорноц пёс устроил потоп в квартире хозяев

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Пёс устроил весьма неприятный сюрприз своим хозяевам. Любопытное животное включило воду в биде пока никого не было дома и затопило жилище.
Хозяйка пса не смогла сдержать эмоций. Видео содержит ненормативную лексику.
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