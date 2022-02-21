Посвящается всем тем, кто думает, что американские дома сделаны из бумаги

1463
1
1
Парень решил доказать, что большинство построенных в США домов не так хрупки, как кажется на первый взгляд.
Если вы считаете, что дома в США сделаны из простой бумаги и ненадёжны, то вот доказательство, что это не так.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина заставил грабителя визжать от страха
- Американцы подшучивают над репортерами, которые излишне театрально сражаются с ураганным ветром
- Когда забыл закрыть кран
- Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике
- Пенсионер честно оценил шторы в своем новом доме
55
Понравилось55
Новости партнёров
Но,думаю что амеры же не идиоты и строят дома соотв кошельку и региону проживания.