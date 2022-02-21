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Посвящается всем тем, кто думает, что американские дома сделаны из бумаги

Посвящается всем тем, кто думает, что американские дома сделаны из бумаги (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: США   Юмор   бумага   видео   дом   жилище   прикол   прочность   
1463
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Парень решил доказать, что большинство построенных в США домов не так хрупки, как кажется на первый взгляд.
Если вы считаете, что дома в США сделаны из простой бумаги и ненадёжны, то вот доказательство, что это не так.

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Метки: США   Юмор   бумага   видео   дом   жилище   прикол   прочность   
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7k
Bartello Час назад
А он молодец.
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132
Finn B 3 минуты назад
Ирония
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2k
Sergius SPb 15 минут назад
Каркас он и есть каркас.
Но,думаю что амеры же не идиоты и строят дома соотв кошельку и региону проживания.
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9k
Vacony 18 минут назад
дом для поросенка должен быть крепостью
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10k
Алексей 20 минут назад
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13k
Ligov Час назад
Смотрю иногда по iptv каналам передачи о недвижимости в США. Порой наступает когнитивный диссонанс, когда цена на дом, минимум из шлакоблоков, раза в два-три ниже таких вот 'деревянных', да еще на курьих ножках, то есть сваях, но где то на побережье...)
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30k
Fat Lynx Час назад
Да видно же, то не из бумаги...
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