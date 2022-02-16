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Попытка проверить удачу в автомате с игрушками

Попытка проверить удачу в автомате с игрушками (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 12:12
Сообщество : Юмор
Метки: Игровой автомат   Игрушки   Удача   Юмор   видео   неудача   прикол   хатайка   
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Парень решил испытать свою удачу. Он попытался вытащить игрушку из игрового автомата "Хватайка", однако молодого человека ждало разочарование.

Почти получилось

Игровой автомат приготовил сюрприз молодому человеку, пытавшемуся вытащить игрушку.

Источник:

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Метки: Игровой автомат   Игрушки   Удача   Юмор   видео   неудача   прикол   хатайка   
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5k
Roman 49 минут назад
Как можно назвать неудачей лохотрон?
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Mowgley 48 минут назад
Десятилетиями у всех играющих во все такие автоматы точно так же "почти получается".
Так сделан автомат.
А в чем смысл поста?
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