Попытка проверить удачу в автомате с игрушками

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Парень решил испытать свою удачу. Он попытался вытащить игрушку из игрового автомата "Хватайка", однако молодого человека ждало разочарование.
Почти получилось
Игровой автомат приготовил сюрприз молодому человеку, пытавшемуся вытащить игрушку.
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Так сделан автомат.
А в чем смысл поста?