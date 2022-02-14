Europe - The Final Countdown в исполнении 220 музыкантов

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Более 200 музыкантов из разных уголков России исполнили песню "The Final Countdown" группы Europe в рамках флешмоба, прошедшего в Москве.
Музыканты собрались 5 сентября 2021 на территории ВДНХ, чтобы сыграть "The Final Countdown" и другие хиты прошлых десятилетий.
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