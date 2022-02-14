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Europe - The Final Countdown в исполнении 220 музыкантов

Europe - The Final Countdown в исполнении 220 музыкантов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 09:58
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Final Countdown   europe   Москва   Музыка   вднх   видео   флешмоб   
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Более 200 музыкантов из разных уголков России исполнили песню "The Final Countdown" группы Europe в рамках флешмоба, прошедшего в Москве.
Музыканты собрались 5 сентября 2021 на территории ВДНХ, чтобы сыграть "The Final Countdown" и другие хиты прошлых десятилетий.

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Метки: The Final Countdown   europe   Москва   Музыка   вднх   видео   флешмоб   
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3  комментария
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19k
SolomonA Полчаса назад
Музыка классная! Но хор дворца пионеров - разочаровал.
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876
Айтжан 6 минут назад
Шикарно. Фанаты они такие!!!!
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1k
Froll 13 минут назад
А мне понравилось.Может у меня и нет слуха,но атмосфера классная.
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