Неудачное первое знакомство девушек с устрицами

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Девушки захотели попробовать устрицы и заказали их домой. Однако первое знакомство с деликатесом прошло не так хорошо, как планировали барышни.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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И это я про слог а не про устриц
Из десяти слов -девять матерные
Во-вторых: хорошо что хватило ума сделать дегустацию дома, а не заказать в ресторане...
Много раз видел как люди пробуют незнакомые продукты, типа моллюсков или еще что. Ту же корейскую кухню (на Сахалине большая корейская диаспора). Но как правило, после того как покажешь как надо и чем сочетать через небольшое время за уши не оттянешь.
Буду ждать, когда там отметится первый про деревню из девушки