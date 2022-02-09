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Неудачное первое знакомство девушек с устрицами

Неудачное первое знакомство девушек с устрицами (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 08:08
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   прикол   устрицы   
1722
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Девушки захотели попробовать устрицы и заказали их домой. Однако первое знакомство с деликатесом прошло не так хорошо, как планировали барышни.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   прикол   устрицы   
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19  комментариев
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7k
Игорь Час назад
не зашло, возвращаемся к "Балтике" и чипсам
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27k
Aqueronte 6 минут назад
Деревня.
И это я про слог а не про устриц
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23k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
Т.е. чужую писю в рот совать они могут, а устрицы - нет?
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1k
Дмитрий 17 минут назад
ДТП
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−55
Племянник Путина 19 минут назад
Ну какие устрицы этим марамойкам? Сардельки и вино в тетропаках, вот то что им надо.
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15k
Serafim Shahtersky 19 минут назад
а .у. сосут и не кривятся. парадокс))
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9k
Андрей А Полчаса назад
Вроде симпатичные девчонки. Но лучше бы они молчали))
Из десяти слов -девять матерные
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11k
Denissg 39 минут назад
Пробуйте то, к чему привыкли: продолговатое с подвижной кожей.
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34k
Опаньки 50 минут назад
я, говорит, это в рот не возьму ...

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11k
Alex 58 минут назад
Ну во-первых: - это вкусно. Это я как сахалинец говорю. Перед употреблением желательно охладить.
Во-вторых: хорошо что хватило ума сделать дегустацию дома, а не заказать в ресторане...
Много раз видел как люди пробуют незнакомые продукты, типа моллюсков или еще что. Ту же корейскую кухню (на Сахалине большая корейская диаспора). Но как правило, после того как покажешь как надо и чем сочетать через небольшое время за уши не оттянешь.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Высоко интеллектуальный разговор двух девушек. Упс. Простите девушки. Бл**й!
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3k
твёрдый троечник Час назад
Девушки? Я видел двух невоспитанных хабалок.
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4
Leonid Leon Час назад
Шалашовки какие то. Сразу вспомнилось про бисер и свией.
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5k
KonstantinLeirov Час назад
Высокая культура языка, прямо таки...
Буду ждать, когда там отметится первый про деревню из девушки
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29k
Игорь Час назад
Я не ханжа, но во время просмотра очень хотелось как индейцы с испанцами поступить... Наверное таки я - ханжа.
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
высокая кухня, высокая кухня... щи да каша- пища наша
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Ну так они по-первости и от спермы так же шарахаются, а потом ничего так, привыкают. Как мне одна призналась - а ты знаешь, со временем это даже нравиться.
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35k
Антон 2 часа назад
Они к питонам привыкли!
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
НУ судя по тому как Настя языком работает, в рот она берет хорошо, ну тут что-то пошло совсем не так
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