Спасатели вернули с того света лосиху

Лёд не выдержал весь крупной лосихи и она провалилась под воду почти в 80 метрах от берега. Но, видимо на небесах решили, что ей ещё рано умирать. Бедное животное вытащили спасатели и местный егерь. Для того чтобы вытащить животное, спасатель Александр Петров добрался до того места, где треснул лёд и смог обвязать лосиху верёвкой. При этом Александр сам два раза проваливался в ледяную воду, но вытащить лосиху смог. Местный егерь Сусанин помог вытянуть животное. На берегу животное растёрли, укрыли одеждой. Тем временем спасатели по советам ветеринаров побежали в аптеку и купили лекарства для стимуляции сердца. Спасти лосиху удалось, сейчас она приходит в себя, а спасатели уже дали имя своей подопечной. Теперь это не безымянное животное, а Машка. На таких неравнодушных людях с добрым сердцем и держится мир.