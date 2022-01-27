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Спасатели вернули с того света лосиху

Спасатели вернули с того света лосиху (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 21:43
Сообщество : Животные
Метки: лосиха   лось   лёд треснул   московская область   провалилась в воду   спасатели   
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В Московской области молодой зверь прогуливался по лесам Талдомского района и забрёл на замёрзшую реку.
Лёд не выдержал весь крупной лосихи и она провалилась под воду почти в 80 метрах от берега. Но, видимо на небесах решили, что ей ещё рано умирать. Бедное животное вытащили спасатели и местный егерь. Для того чтобы вытащить животное, спасатель Александр Петров добрался до того места, где треснул лёд и смог обвязать лосиху верёвкой. При этом Александр сам два раза проваливался в ледяную воду, но вытащить лосиху смог. Местный егерь Сусанин помог вытянуть животное. На берегу животное растёрли, укрыли одеждой. Тем временем спасатели по советам ветеринаров побежали в аптеку и купили лекарства для стимуляции сердца. Спасти лосиху удалось, сейчас она приходит в себя, а спасатели уже дали имя своей подопечной. Теперь это не безымянное животное, а Машка. На таких неравнодушных людях с добрым сердцем и держится мир.

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Метки: лосиха   лось   лёд треснул   московская область   провалилась в воду   спасатели   
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7  комментариев
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dmitry Час назад
Всё бы ничего, вот только на фото не лосиха, даже не олениха - олень.
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Пётровыч 38 минут назад
Лосиха, лосёнок, олень и Nika
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Viktor Час назад
А олень на фото тут причём?
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Nika
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