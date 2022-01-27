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Боевая проводница пассажирского вагона

Боевая проводница пассажирского вагона (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 11:56
Метки: в мире   вагон   видео   инцидент   конфликт   проводник   проводница   
1768
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Девушка - проводник стала свидетелем зарождающегося конфликта между пассажирами и попыталась успокоить пьяного мужчину. Однако конфликтный пассажир был настойчив.
Согласно информации в сети, видео снято в вагоне с вахтовиками.

Внимание! В видеоролике присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Метки: в мире   вагон   видео   инцидент   конфликт   проводник   проводница   
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13  комментариев
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9k
Клёст 2 часа назад
Ну все) дальше обезьянник и ,,пешком по шпалам,,. Помахивая своим ,,пох%й,,))
С алкашкой на ж/д сейчас строго очень.
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6k
Александр Зотов 38 минут назад
их ща в чёрный список включают. Чё-то года на три, что ли. И потом проводник уже поимённо знает таких гавриков и снимают их с поезда уже за малейшую жалобу в их сторону или лишний звук, грубо говоря)
Это я слышал непосредственно от вахтовиков, которые рассказывали, как они геройски бухали как твари по пути с вахты и их за это сняли с поезда
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2k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Ожидал продолжение похождений суровой продавщицы,думал он теперь проводница.
Ссылка youtu.be
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2k
Владюшка 48 минут назад
Всё ждал что она ему "двоечку выпишет"
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673
Куртуазный Маньерист 50 минут назад
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8k
Hunson Abadeer 51 минуту назад
и чо дальше то
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12k
Taximaxi 56 минут назад
Петушара парашный,
Быканул на сестричку,
И вновь по шпалам,
Бредёт по привычке.
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33k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< Боевая проводница >>>

Ну и где ОМОН, стрельба, кровищща по всему вагону?
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6k
Slowly Час назад
и чё
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
4k
Дмитрий 2 часа назад
Кто боевой? Где? Пообещала милицию вызвать и в этом вся "боевитость"? Ах....ть! Продолжайте наблюдение.
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
что это за г...но?
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