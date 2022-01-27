Боевая проводница пассажирского вагона

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Девушка - проводник стала свидетелем зарождающегося конфликта между пассажирами и попыталась успокоить пьяного мужчину. Однако конфликтный пассажир был настойчив.
Согласно информации в сети, видео снято в вагоне с вахтовиками.
Внимание! В видеоролике присутствует ненормативная лексика.
Внимание! В видеоролике присутствует ненормативная лексика.
Источник:
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С алкашкой на ж/д сейчас строго очень.
Это я слышал непосредственно от вахтовиков, которые рассказывали, как они геройски бухали как твари по пути с вахты и их за это сняли с поезда
Быканул на сестричку,
И вновь по шпалам,
Бредёт по привычке.
Ну и где ОМОН, стрельба, кровищща по всему вагону?