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Хороший анестезиолог

Хороший анестезиолог (1 видео)

Автор:
26 января 2022 20:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   ватермарк   видео   юмора   

Моментальная анестезия.

Антон Брухляев

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Метки: Приколы   ватермарк   видео   юмора   
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3  комментария
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−29
Владимир Е 2 часа назад
хорошо зафиксированный больной, в анестезии не нуждается))
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17k
Александр Сучков 41 минуту назад
Какой зашибательский баян, круче самой анестезии...
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25k
Виталий Кот 47 минут назад
и если чо,откачают ...
там и аппарат рядом имеется
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