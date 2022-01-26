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Антон Брухляев
Хороший анестезиолог
(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
26 января 2022 20:00
Сообщество :
Юмор
Метки:
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ватермарк
видео
юмора
Моментальная анестезия.
Антон Брухляев
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−29
Владимир Е
2 часа назад
хорошо зафиксированный больной, в анестезии не нуждается))
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Александр Сучков
41 минуту назад
Какой зашибательский баян, круче самой анестезии...
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Виталий Кот
47 минут назад
и если чо,откачают ...
там и аппарат рядом имеется
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