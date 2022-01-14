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Без кота и жизнь не та
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Сообщество Без кота и жизнь не та
Dvache
Кот против пылесоса
(1 видео)
Автор:
Dvache
14 января 2022 21:00
Сообщество :
Без кота и жизнь не та
Метки:
Приколы
ватермарк
видео
животные
кот
юмора
Кот 1:0 Технологии
Dvache
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Виктор Штурмаревич
Час назад
За кадром хозяйку кто-то также толкает
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Mimik
2 часа назад
Вот че коты робопылесосов не боятся?
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Taras Kozalupko
Mimik
44 минуты назад
Они их презирают, этих недоделанных выкидышей настоящего ревущего монстра
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Allmaster
Taras Kozalupko
15 минут назад
Точно, я когда обычный пылесос включаю, котэ и собакен прячутся на шкафу сверху. А робот уже третий.
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Собака их загрызает насмерть. А кот срет на поверженного противника....