Попал точно в цель

Игрок в американский футбол уговорил свою девушку сняться в ролике, где он демонстрирует свои способности подавать мяч. Однако финал одного из трюков оказался совсем не таким, на который они оба рассчитывали. Девушка заработала сотрясение мозга.
Игрок в американский футбол уговорил свою девушку сняться в ролике, где он демонстрирует свои способности подавать мяч. Однако финал одного из трюков оказался совсем не таким, на который они оба рассчитывали. Девушка заработала сотрясение мозга.
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