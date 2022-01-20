FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2597 постов • 411 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Попал точно в цель

Попал точно в цель (1 видео)

Автор:
20 января 2022 16:32
Сообщество : Спорт
Метки: ватермарк   видео   мяч   неудача   спорт   трюк   фейл   

Игрок в американский футбол уговорил свою девушку сняться в ролике, где он демонстрирует свои способности подавать мяч. Однако финал одного из трюков оказался совсем не таким, на который они оба рассчитывали. Девушка заработала сотрясение мозга.

Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

681510



Другие посты автора
Похожее видео
Застрявшие на переезде
Застрявшие на переезде
15:27:15
Не самый удачный трюк девушки
Не самый удачный трюк девушки
12:56:50
Не самый удачный запуск фейерверка
Не самый удачный запуск фейерверка
14:21:19
Юный экспериментатор на беговой дорожке
Юный экспериментатор на беговой дорожке
16:11:56
Большой мальчик случайно сделал Санте больно
Большой мальчик случайно сделал Санте больно
13:49:07
Неудачливый грабитель
Неудачливый грабитель
16:36:00
Неудачная попытка похвастаться новой обувью
Неудачная попытка похвастаться новой обувью
13:02:54
Неосторожный любитель стеклянной мебели
Неосторожный любитель стеклянной мебели
13:49:22
173
1
Предыдущее Следующее

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: ватермарк   видео   мяч   неудача   спорт   трюк   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
814
SHAGREEN Час назад
Фуу.. Обошлось. Я уж думал стекло в машине разобьет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ezhik 40 минут назад
он туда и целился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Albert GER Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев Неосторожный любитель стеклянной мебели Неосторожный любитель стеклянной мебели Не самый удачный запуск фейерверка Не самый удачный запуск фейерверка Большой мальчик случайно сделал Санте больно Большой мальчик случайно сделал Санте больно Неудачная попытка похвастаться новой обувью Неудачная попытка похвастаться новой обувью Юный экспериментатор на беговой дорожке Юный экспериментатор на беговой дорожке
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Шалость зашла слишком далеко
0
14
Шалость зашла слишком далеко
Для чего женщинам нужен корсет
2
19
Для чего женщинам нужен корсет
"У меня обед": трудности работы с иностранными специалистами
0
18
"У меня обед": трудности работы с иностранными специалистами
Подросток решил в шутку закрыть перед младшим братом дверь, но мальчик оказался не так прост
0
7
Подросток решил в шутку закрыть перед младшим братом дверь, но мальчик оказался не так прост
Дружеское состязание с неожиданным финалом
0
18
Дружеское состязание с неожиданным финалом
Осиротевшему медвежонку нашли новую маму
0
15
Осиротевшему медвежонку нашли новую маму
Писатель и журналист Сергей Минаев высмеял рекламный ролик "Пятёрочки"
1
63
Писатель и журналист Сергей Минаев высмеял рекламный ролик "Пятёрочки"
Неожиданная встреча с медведем в лесу
1
19
Неожиданная встреча с медведем в лесу
Дорогая, ты не поверишь
0
18
Дорогая, ты не поверишь
Позитивный рабочий выдаёт квест по открыванию двери
1
19
Позитивный рабочий выдаёт квест по открыванию двери
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Примерно такой эффект можно получить, когда смотришь фильмы, но перескакиваешь с канала на канал
7
79
Примерно такой эффект можно получить, когда смотришь фильмы, но перескакиваешь с...
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитости, чьи предки были великими историческими личностями
0
65
Знаменитости, чьи предки были великими историческими личностями
Трагичный роман и сценарий
0
5
Трагичный роман и сценарий
Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев
Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдоподобно
1
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#ватермарк#аварии#авто аварии#Россия#автомир#в мире#девушки
#Юмор#прикол#история#Ynews#дтп#подборка#картинки#Разное#фильм#дети
#животные#интересно#интересное#кино#СССР#автомобили#Приколы#Реакция#полиция#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться