Дорогая, это всего лишь роутер

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Даже самый проработанный план может оказаться на грани провала из-за человека, который появится в неподходящий момент.
Когда живешь с человеком, от которого приходится скрывать свои увлечения.
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