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Дорогая, это всего лишь роутер

Дорогая, это всего лишь роутер (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 11:17
Сообщество : Игромир
Метки: playstation   Юмор   видео   игровая приставка   игры   прикол   приставка   роутер   
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Даже самый проработанный план может оказаться на грани провала из-за человека, который появится в неподходящий момент.
Когда живешь с человеком, от которого приходится скрывать свои увлечения.

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Метки: playstation   Юмор   видео   игровая приставка   игры   прикол   приставка   роутер   
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9k
antonium 39 минут назад
А почему женщина что-то запрещает мужчинам? Что она себе позволяет?
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10k
Kostick 36 минут назад
хнякакаята, или мужичонка живёт за счет тётки, или долбоящер подкаблучник.
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