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Девушка сделала отличный подарок своему отцу-геймеру

Девушка сделала отличный подарок своему отцу-геймеру (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 13:08
Сообщество : Игромир
Метки: Реакция   видео   геймер   дети   милота   папа   подарок   
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Члены семьи запечатлели реакцию главы семейства на новогодний подарок. Мужчине подарили новую игровую консоль Sony PlayStation 5, которую сейчас не так уж и просто купить в магазинах.

Как выглядит простое геймерское счастье

Обладателю приставки Sony PlayStation 4 вручили диск с игрой от консоли нового поколения и стали наблюдать за его реакцией. Мужчина подумал, что девушка ошиблась и купила не подходящий к его приставке диск и немного расстроился. Однако радостное выражение лица дочери развеяло его опасения.

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Метки: Реакция   видео   геймер   дети   милота   папа   подарок   
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RomaXz Час назад
Когда воспитал ребенка правильно
Дочь крута
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509
Andrii Pohudin 3 минуты назад
Порадовала папу, значит, он правильно вырастил дочь!
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2k
americos Полчаса назад
Довела отца до слёз.
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11k
Majul 40 минут назад
Показательные отношения. И отец и дочь просто молодцы. Без излишних экивоков.
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748
svarog19692007 57 минут назад
ОТЛИЧНЫЙ отец и БЛАГОДАРНАЯ дочь ! :)
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