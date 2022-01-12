Девушка сделала отличный подарок своему отцу-геймеру

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Члены семьи запечатлели реакцию главы семейства на новогодний подарок. Мужчине подарили новую игровую консоль Sony PlayStation 5, которую сейчас не так уж и просто купить в магазинах.
Как выглядит простое геймерское счастье
Обладателю приставки Sony PlayStation 4 вручили диск с игрой от консоли нового поколения и стали наблюдать за его реакцией. Мужчина подумал, что девушка ошиблась и купила не подходящий к его приставке диск и немного расстроился. Однако радостное выражение лица дочери развеяло его опасения.
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