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Шутливая инструкция, как встретить праздники по-европейски

Шутливая инструкция, как встретить праздники по-европейски (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2021 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Санта   Юмор   видео   европа   инструкция   рождество   толерантность   
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Непростые времена настали на Западе. Есть большая вероятность необдуманным словом задеть чьи-то чувства и ущемить чьи-то права. Для того чтобы в праздники случайно не попасть в неловкую ситуацию, на канале RT выпустили юмористический ролик-напоминание о толерантном праздновании Рождества.

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Метки: Санта   Юмор   видео   европа   инструкция   рождество   толерантность   
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18  комментариев
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1k
Antarez 2 часа назад
И то верно, лучше посмотреть Голубой огонёк, по главному телеканалу страны, где покажут одних своих родных, отечественных педерастов. Баскова в обнимку с Киркоровым.
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974
QQ 8 минут назад
Опять пропаганда для внутреннего потребления.
К сожалению как только люди увидят эмблему RT, тут же выключат.
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23k
Владимир 53 минуты назад
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1k
Сергей Ковалев Час назад
27 сек. посмотрел. Смысл понятен. Служил в Германии 1989-91 год. Рождество там семейные ,тихий праздник. В окнах стоят фигурки,елки светятся,подарки,тишина и спокойствие. В инструкциях RT они меньше всего нуждаются,тем более в таких дибильных. Типа шутка. За собой смотрите.
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1k
анатолий горленко Час назад
Вот них...я даже не смешно, даже для стёба.
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156
Nаnе First NameLаst Час назад
Капец у пропагандонов из RT завихрения из жопу в голову дуют.


Почему им везде педерасты и толерасты мерещатся? Не от того ли, что они сами среди таких постоянно находятся?
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2k
Андрей 2 часа назад
Вобще сложная тема. С одной стороны угорать над мальчиками, которые чувствуют себя не мальчиками или девочками, которые чувствуют себя не девочками как-то тупо и только уроды это делают, с другой стороны, какого хрена я или мои дети должны называть меня не папа, а родитель и т.п.? Я вроде не лезу в их отношения и не предлагаю, как им себя вести?
Мне как-то пофик, будет ли физически мужчина носить платье или нет. Женщины уже давно носят мужскую одежду, это уже норма. А все эти равноправия полов? Украинцы вроде собираются женщин до 60 лет на воен учёт ставить? Что-то сразу про равноправие притихли, хвосты прижали, вроде нормально же было.
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120k
arek14 2 часа назад
Налогоплательщик, помни: это снято за твой счёт.
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120k
arek14 2 часа назад
Это даже не позор. Это пиз ,дец национального масштаба.

Сняла Боброедка. Продвигает МИД РФ.
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64k
parallax 2 часа назад
Смех сквозь слёзы.
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