Шутливая инструкция, как встретить праздники по-европейски

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Непростые времена настали на Западе. Есть большая вероятность необдуманным словом задеть чьи-то чувства и ущемить чьи-то права. Для того чтобы в праздники случайно не попасть в неловкую ситуацию, на канале RT выпустили юмористический ролик-напоминание о толерантном праздновании Рождества.
С одной стороны, смешно, а с другой — грустно. И так встречайте новую реальность с пронумерованными родителями, снеговиками с не определившейся гендерной идентификацией, и без Санты, ведь он само воплощение зла – белый, токсично позитивный мужчина.
Одно радует, что в конце ролика есть ещё вариант встретить праздники, как обычно.
Одно радует, что в конце ролика есть ещё вариант встретить праздники, как обычно.
Тот момент, когда начинаешь понимать, что Гринч всё-таки победил здравый смысл и украл Рождество.
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Метки: Санта Юмор видео европа инструкция рождество толерантность
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К сожалению как только люди увидят эмблему RT, тут же выключат.
Почему им везде педерасты и толерасты мерещатся? Не от того ли, что они сами среди таких постоянно находятся?
Мне как-то пофик, будет ли физически мужчина носить платье или нет. Женщины уже давно носят мужскую одежду, это уже норма. А все эти равноправия полов? Украинцы вроде собираются женщин до 60 лет на воен учёт ставить? Что-то сразу про равноправие притихли, хвосты прижали, вроде нормально же было.
Сняла Боброедка. Продвигает МИД РФ.