Шутливая инструкция, как встретить праздники по-европейски

С одной стороны, смешно, а с другой — грустно. И так встречайте новую реальность с пронумерованными родителями, снеговиками с не определившейся гендерной идентификацией, и без Санты, ведь он само воплощение зла – белый, токсично позитивный мужчина.

Одно радует, что в конце ролика есть ещё вариант встретить праздники, как обычно.